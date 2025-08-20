L’Inde franchit le cap des 50% dâ€™EnR dans sa production dâ€™Ã©lectricitÃ©, le solaire en figure de proue

L’Inde a annoncÃ© ces derniers jours que 50% de sa capacitÃ© de production d’Ã©lectricitÃ© Ã©tait dÃ©sormais d’origine renouvelable, avec cinq ans d’avance sur le calendrier fixÃ© par le traitÃ© de Paris. Elle doit essentiellement cette performance Ã lâ€™installation massive dâ€™Ã©nergie solaire. Analyse chiffrÃ©e qui met en avant les besoins de flexibilitÃ©Â !

Selon le ministre des Energies renouvelables, Pralhad Joshi, 242,8 des 484,8 gigawatts (GW) de capacitÃ© de production Ã©lectrique dont dispose le pays sont fournis par des Ã©nergies non-fossiles. Ces capacitÃ©s dites “installÃ©es” provenaient fin juin de l’Ã©nergie solaire (116 GW), devant l’hydroÃ©lectrique (54 GW), l’Ã©olien (52 GW), les bioÃ©nergies (12 GW) et le nuclÃ©aire (9 GW), selon le ministÃ¨re.

“C’est un pas de gÃ©ant vers une Inde plus verte et plus propre”, s’est enthousiasmÃ© Pralhad Joshi. L’Inde, dont la capacitÃ© de production en Ã©nergies renouvelables a triplÃ© ces dix derniÃ¨res annÃ©es, a en outre franchi cette barre cinq ans avant l’Ã©chÃ©ance fixÃ©e en 2015 Ã Paris.

Energie solaireÂ : lâ€™Inde troisiÃ¨me mondiale

“En matiÃ¨re de capacitÃ© de production en Ã©nergie solaire, l’Inde a dÃ©passÃ© l’Allemagne et le Japon et occupe la 3Ã¨me place mondiale” derriÃ¨re la Chine et les Etats-Unis, souligne le ministÃ¨re. Le gÃ©ant du sous-continent n’entend pas s’arrÃªter lÃ . Il veut passer le cap des 500 GW de capacitÃ© de production en Ã©nergies renouvelables Ã l’Ã©chÃ©ance 2030. La plus grande “ferme” solaire au monde, d’une capacitÃ© de 30 GW, doit entrer en service Ã pleine puissance d’ici Ã 2029 dans le dÃ©sert indien du Gujarat. Cependant, il ne faut pas confondre capacitÃ© de production et production. Les chiffres officiels le confirment, 73% de l’Ã©lectricitÃ© consommÃ©e en Inde reste gÃ©nÃ©rÃ©e par de trÃ¨s polluantes centrales Ã charbon. Seuls 13% sont issus de panneaux solaires ou d’Ã©oliennes. “La production actuelle issue d’Ã©nergies renouvelables reste trÃ¨s faible”, rÃ©sume Avantika Goswami, “c’est le principal dÃ©fi de l’Inde”.

Â«Â Sans stockage, nous allons gaspiller les EnRÂ Â»

Pour doper les EnR, lâ€™Inde doit augmenter considÃ©rablement les capacitÃ©s de stockage de l’Ã©lectricitÃ© produite par le soleil et le vent. “Notre capacitÃ© en Ã©nergies renouvelables augmente vite : de 25 Ã 30 GW chaque annÃ©e”, confie Pradhal Joshi. “Mais sans stockage, nous allons la gaspiller ou alors devoir continuer Ã nous reposer sur le charbon.” L’Inde ne dispose pour l’heure que d’une capacitÃ© de stockage par batteries de 505 mÃ©gawatts par heure (MWh), nettement insuffisante. Elle a lourdement investi pour la dÃ©velopper. Le stockage pose aussi la question de la dÃ©pendance de l’Inde vis-Ã -vis de la Chine, premiÃ¨re productrice mondiale de fabrication des batteries. “C’est une prÃ©occupation stratÃ©gique”, selon un expert du climat. EnR+stockage versus charbon, telle est la quadrature du cercle du mix Ã©nergÃ©tique indien. A lâ€™instar de la majoritÃ© des pays sur cette planÃ¨te qui nâ€™en finit pas de se rÃ©chaufferâ€¦