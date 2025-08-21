Le solaire reprÃ©sentera 50% des ajouts de nouvelles capacitÃ© Ã©lectriques aux USA en 2025, le Texas en leader

L’U.S. Energy Information Administration (EIA) estime que lâ€™Ã©nergie solaire reprÃ©sentera la moitiÃ© des nouvelles capacitÃ©s Ã©lectriques aux Ã‰tats-Unis cette annÃ©e. Les dÃ©veloppeurs prÃ©voient en effet d’ajouter 33 GW d’Ã©nergie solaire aux Ã‰tats-Unis en 2025, ce qui reprÃ©senterait environ la moitiÃ© de la nouvelle capacitÃ© Ã©lectrique totale prÃ©vue. Si ces projets se concrÃ©tisent, les ajouts d’installations solaires Ã grande Ã©chelle atteindraient un niveau record aux Ã‰tats-Unis, indique l’EIA, qui s’appuie sur une enquÃªte menÃ©e auprÃ¨s des dÃ©veloppeurs. Les nouvelles capacitÃ©s de stockage par batterie, qui permettent de stocker l’Ã©lectricitÃ© produite par les fermes solaires et d’autres sources d’Ã©nergie, pourraient Ã©galement atteindre un record annuel en 2025. L’EIA prÃ©cise que le reste des ajouts de capacitÃ© Ã©lectrique provient de centrales Ã©oliennes et Ã gaz naturel.

Pays des grands paradoxes, les Etats-Unis ne manquent pas dâ€™Ã©tonner. Etat pÃ©trolier par excellence, le Texas a dÃ©passÃ© la trÃ¨s Â«Â verteÂ Â» Californie l’an dernier en tant qu’Ã‰tat disposant de la plus grande capacitÃ© solaire Ã grande Ã©chelle. A ce jour, le Texas reprÃ©sente plus d’un quart de l’Ã©nergie solaire dÃ©veloppÃ©e jusqu’Ã prÃ©sent en 2025. Pour le reste de l’annÃ©e, l’Ã‰tat du Texas prÃ©voit d’ajouter 9,7 gigawatts supplÃ©mentaires de capacitÃ© solaire, soit prÃ¨s de la moitiÃ© de toute la capacitÃ© solaire amÃ©ricaine prÃ©vue pour la pÃ©riode. Le climat ensoleillÃ© du Texas, la disponibilitÃ© de vastes terrains et une demande Ã©lectrique en forte croissance attirent les dÃ©veloppeurs de projets solaires. Tout sauf un paradoxe finalementÂ !