GÃ©ants chinois de l’Ã©nergie solaire : la grande attrition des personnels dans un marchÃ© qui cherche sa rentabilitÃ©

Les plus grandes entreprises chinoises du secteur de l’Ã©nergie solaire ont supprimÃ© prÃ¨s d’un tiers de leurs effectifs l’an dernier, selon des documents officiels, alors que l’un des secteurs choisis par PÃ©kin pour stimuler la croissance Ã©conomique est confrontÃ© Ã une baisse des prix et Ã de lourdes pertes. AnalyseÂ !

Â«Â Vous verrez, il va y avoir des dÃ©gÃ¢ts. Une industrie, quelle quâ€™elle soit, ne peut tenir le choc trÃ¨s longtemps avec autant de surcapacitÃ©s en vendant ses produits Ã perte. Plus dure sera la chuteÂ Â». VoilÃ des mois quâ€™un industriel franÃ§ais du photovoltaÃ¯que ne cessait de nous alerter sur la situation dramatique Ã venir de lâ€™industrie solaire chinoise. Nous y sommesÂ â€¦

ConsÃ©quence de la guerre des prix acharnÃ©eÂ : 87 000 employÃ©s licenciÃ©s

Longi Green Energy, Trina Solaire, Jinko Solaire, JA Solar et Tongwei, ont collectivement licenciÃ© quelque 87 000 employÃ©s, soit 31 % de leurs effectifs en moyenne l’annÃ©e derniÃ¨re, selon une analyse de Reuters des chiffres de l’emploi dans les documents publics. Ces suppressions d’emplois illustrent les consÃ©quences de la guerre des prix acharnÃ©e qui frappe les industries chinoises, notamment celles du solaire et des vÃ©hicules Ã©lectriques, confrontÃ©es Ã une surcapacitÃ© et Ã une demande atone. Le monde produit chaque annÃ©e deux fois plus de panneaux solaires qu’il n’en consomme, la plupart Ã©tant fabriquÃ©s en Chine. Les analystes affirment que les pertes d’emplois non signalÃ©es auparavant Ã©taient probablement un mÃ©lange de licenciements et d’attrition en raison de rÃ©ductions de salaires et d’heures de travail, les entreprises cherchant Ã endiguer les pertes. Les licenciements sont une question politiquement sensible en Chine, oÃ¹ PÃ©kin considÃ¨re l’emploi comme un Ã©lÃ©ment clÃ© de la stabilitÃ© sociale. Hormis uneÂ rÃ©duction de 5%Â reconnue par Longi l’annÃ©e derniÃ¨re, aucune des entreprises mentionnÃ©es ci-dessus n’a annoncÃ© de suppressions d’emplois ni rÃ©pondu aux questions de Reuters.

Plus de 40 entreprises solaire au destin brisÃ©

Â« Le secteur est confrontÃ© Ã un ralentissement depuis fin 2023 Â», a dÃ©clarÃ© Cheng Wang, analyste chez Morningstar. Â« En 2024, la situation s’est mÃªme aggravÃ©e. En 2025, il semble que la situation s’aggrave encore. Â»Â Depuis 2024, plus de 40 entreprises solaires ont Ã©tÃ© radiÃ©es de la cote, ont fait faillite ou ont Ã©tÃ© rachetÃ©es, selon une prÃ©sentation de l’association de l’industrie photovoltaÃ¯que en juillet. Les fabricants chinois de panneaux solaires ont construit de nouvelles usines Ã un rythme effrÃ©nÃ© entre 2020 et 2023, alors que le gouvernement se dÃ©sengageaitÂ du secteur immobilier en fort dÃ©clin vers ce qu’il appelait autrefois les Â« trois nouvelles Â» industries de croissance : les panneaux solaires, les voitures Ã©lectriques et les batteries. Cette frÃ©nÃ©sie de construction a entraÃ®nÃ© une chute des prix et une guerre des prix brutale, aggravÃ©e parÂ les droits de douane amÃ©ricainsÂ imposÃ©s sur les exportations. Le secteur a perdu 60 milliards de dollarsÂ l’an dernier.

Les prix des panneaux revus Ã la hausse

Alors que les analystes estiment qu’il n’est pas certain que les suppressions d’emplois se poursuivent cette annÃ©e, PÃ©kin signale de plus en plus son intention d’intervenir pour rÃ©duire ses capacitÃ©s, ce qui a fait grimperÂ les prix du polysiliciumÂ de prÃ¨s de 70 % en juillet, tandis que les prix des panneaux solaires ont augmentÃ© plus modestement. GCL, grand producteur de polysilicium, a dÃ©clarÃ© le 14 aoÃ»t dernier Ã Reuters que les principaux producteurs envisageaient de crÃ©er uneÂ entitÃ© de type OPEPÂ pour contrÃ´ler les prix et l’offre. Le groupe met Ã©galement en place un instrument de 50 milliards de yuans pour acheter et fermer environ un tiers des capacitÃ©s de production de moindre qualitÃ© du secteur. DÃ©but juillet, le prÃ©sident Xi Jinping a appelÃ© Ã la fin de la Â« concurrence dÃ©sordonnÃ©e des prix Â» et, trois jours plus tard, le ministÃ¨re de l’Industrie s’est engagÃ© Ã Â apaiser la guerre des prixÂ et Ã retirer les capacitÃ©s de production obsolÃ¨tes lors d’une rÃ©union avec les dirigeants de l’industrie solaire.Â Bien que PÃ©kin n’ait pas prÃ©cisÃ© quand ni comment il agirait, une source ayant une connaissance directe du dossier a dÃ©clarÃ© qu’il Ã©tait dÃ©terminÃ© Ã se concentrer sur la question avant la fin du plan quinquennal actuel cette annÃ©e.