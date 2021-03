Lâ€™incertitude domine une enquÃªte du Conseil Mondial de lâ€™Ã‰nergie

Le Conseil Mondial de l’Énergie (CME) a présenté mercredi 17 mars les résultats d’une enquête menée à l’automne dernier auprès de plus de 2 500 experts issus de 108 pays sur les enjeux énergétiques mondiaux. Le premier constat est limpide : plus d’incertitude et plus d’importance sur l’ensemble des enjeux par rapport à l’an dernier. Les incertitudes majeures sont sans surprise le contexte économique et, du fait de la numérisation croissante, les menaces cybernétiques. Les enjeux climatiques restent des enjeux majeurs.

Si les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique constituent des priorités d’actions pour toutes les régions du monde, l’étude montre en revanche que l’hydrogène n’est pas si important pour la communauté internationale, ce qui peut être une surprise pour certains. Plus d’infos demain après la conférence de presse du jeudi 18 mars animée par Jean Eudes Moncomble, secrétaire général du Conseil Français de l’Énergie qui présentera aussi la récente enquête mondiale sur les implications et perspectives énergétiques post Covid.