L’Ã©quipe de bateaux solaires de l’UniversitÃ© de Delft collabore avec Camfil pour promouvoir les EnR dans le secteur maritime

L’équipe de bateaux solaires de l’Université technique de Delft aux Pays-Bas se compose de 21 étudiants ambitieux qui passeront par le processus de conception, de production et enfin de compétition (course nautique) d’un bateau durable fonctionnant à l’énergie verte. Avec cette équipe, TU Delft façonne les ingénieurs pour un avenir durable, et cette année, Camfil fait partie du partenariat de collaboration pour fournir des solutions de filtration sur mesure optimisées aérodynamiquement pour le bateau hydro-motion. Le bateau fonctionne à l’hydrogène, ce qui est idéal pour stocker de l’énergie verte et dispose d’un potentiel substantiel. L’objectif est d’inspirer toute l’industrie maritime en montrant ce qu’il est possible de faire avec un bateau à hydrogène.

Le bateau sera confronté à des défis en temps réel dans l’environnement marin pendant la course. On sait que le sel marin, les gouttelettes d’eau, l’humidité et la saleté peuvent faire des ravages dans un environnement marin et menacer l’opération. Les systèmes de filtration de l’air protégeront l’équipement sur le bateau. Le système de filtration robuste de Camfil à longue durée de vie aidera à réduire la maintenance et à protéger contre les contaminants corrosifs tels que les cristaux de sel sursaturés à des niveaux submicroniques tout en faisant face à des restrictions strictes de poids et d’espace.

Avec ce projet, la TU Delft Solar Boat Team inspirera et encouragera le secteur maritime à transiter vers l’énergie verte. Il y a encore beaucoup à gagner dans ce secteur et en réfléchissant avec le monde maritime et en innovant dans le domaine de la durabilité, l’équipe contribue à un avenir meilleur et plus vert.