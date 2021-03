ENGIE Green et Sunâ€™Agri nouent un partenariat pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de lâ€™agrivoltaÃ¯sme

ENGIE Green, un des leaders français de l’énergie solaire et Sun’Agri, pionnier de l’agrivoltaïsme mondial, viennent de signer un partenariat ambitieux visant à accompagner l’agriculture française dans son adaptation aux changements climatiques. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement de l’agrivoltaïsme en France. Détails !

Les cultures agricoles et plus particulièrement celles du sud de la France sont de plus en plus menacées par les effets du changement climatique : sécheresse, gel, grêle, etc. Pour préserver ces cultures et notre souveraineté alimentaire, il est urgent d’accompagner les agriculteurs dans l’adaptation de leurs pratiques.

Des persiennes solaires au service de la plante

L’agrivoltaïsme, protège des aléas météorologiques les cultures agricoles grâce à des persiennes solaires mobiles placées au-dessus des plantes et à une hauteur suffisante pour libérer le passage des engins agricoles. Ces persiennes solaires sont au service de la plante : pilotées à partir d’algorithmes conçus sur mesure selon les besoins agronomiques, elles s’inclinent en fonction des nécessités d’ensoleillement ou d’ombrage. L’enjeu principal est de permettre aux agriculteurs (viticulteurs, arboriculteurs) d’atteindre leurs objectifs de production – en qualité et en quantité – malgré les aléas météorologiques qui menacent leurs cultures.

Accélérer le développement de l’agrivoltaïsme

Le partenariat signé par ENGIE Green et Sun’Agri, vise à accélérer le développement de l’agrivoltaïsme en accompagnant en priorité l’adaptation d’exploitations viticoles et arboricoles de petites ou moyennes tailles. Aux côtés des agriculteurs, ENGIE Green sera chargé du développement, de la construction, du financement et de l’exploitation du dispositif. Sun’Agri apportera son expertise agronomique pendant la phase de conception et aura la charge du pilotage des persiennes solaires. Après près de 10 ans de R&D, l’entreprise a inauguré en 2018 à Tresserre (66) le tout premier démonstrateur agrivoltaïque dynamique mondial (4,5ha). Lors des deux derniers appels d’offres « solaire photovoltaïque innovant », en avril et décembre dernier, la Commission de régulation de l’énergie à retenu 37 projets utilisant la technologie de Sun’Agri. En alliant ses compétences à celles de Sun’Agri, ENGIE Green renforce son offre en proposant un service innovant et performant pour soutenir la pérennité des exploitations agricoles et favoriser les synergies entre production agricole et production électrique.

Accompagner les agriculteurs dans leur adaptation aux changements climatiques

« La complémentarité des compétences d’ENGIE Green et de Sun’Agri est au cœur de ce partenariat. Je me réjouis ainsi de l’élan donné à l’agrivoltaïsme et des nouvelles synergies à venir entre le monde agricole et les énergies renouvelables » déclare William Arkwright, directeur général d’ENGIE Green. « Nous sommes à la veille du développement à grande échelle de l’agrivoltaïsme. Avec ce partenariat noué avec ENGIE Green, nous renforçons notre capacité à accompagner les agriculteurs dans leur adaptation aux changements climatiques », souligne Antoine Nogier, président & fondateur de Sun’Agri.