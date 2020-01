Pour la 6Ã¨me pÃ©riode de lâ€™AO autoconsommation, la CRE vilipende la sous utilisation du gisement PV

La CRE a rendu une délibération relative à l’instruction des dossiers de candidature à la sixième période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité solaire en autoconsommation et situées en métropole continentale. Pour cette sixième période de candidature, la puissance cumulée des quatre-vingt-quatre dossiers déposés était de 31,3 MW. La puissance cumulée de l’ensemble des dossiers conformes s’élèvait à 25,6 MW, ce qui a permis de retenir suffisamment de projets pour satisfaire à la puissance appelée (25 MW) « tout en n’exerçant toutefois que très marginalement une sélection par les prix puisque 69 des 72 dossiers conformes sont retenus » regrette la CRE. La prime moyenne pondérée majorée correspondant à ces dossiers s’élève à 22,8 €/MWh, nettement inférieure à celle de la période précédente (29,4 €/MWh) mais toujours nettement supérieure à celle de la première période (17,7 €/MWh).

La maximisation du taux d’autoconsommation influence le dimensionnement des projets

L’intégralité des dossiers déposés porte sur des installations photovoltaïques, dont plus de la moitié vise une implantation sur bâtiment. Le reste des dossiers est composé d’installations sur ombrières de parking. Les installations sur des sites commerciaux ont été moins sollicitées pour cette période alors que les projets sur bâtiments agricoles représentent pour la première fois une part notable des projets. Malgré le doublement de la puissance maximale des installations éligibles au présent appel d’offres par rapport aux quatre premières périodes (de 500 kW à 1 MW), le taux d’occupation moyen des projets – défini comme la surface occupée par l’installation par rapport à la surface disponible – est resté relativement faible pour la cinquième période (25 %) et pour la sixième période (35 %). « Ce taux moyen confirme les résultats des précédentes périodes, qui suggéraient déjà que la maximisation du taux d’autoconsommation influence davantage le dimensionnement des projets que la recherche de la diminution des coûts unitaires en maximisant la taille de l’installation. Un tel dimensionnement a pour corollaire la nécessité de mobiliser davantage de terrains et toitures pour atteindre les objectifs de développement de la filière, fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, et de minimiser les économies par effets d’échelles induites par des installations de tailles supérieures » déplore la CRE.

La CRE recommande de supprimer la pénalité à la puissance injectée

Par ailleurs, la CRE souligne de nouveau que plusieurs candidats prévoient d’utiliser un dispositif de bridage des onduleurs, consistant à empêcher l’injection sur le réseau lors d’éventuelles périodes de sous-consommation et garantissant ainsi un taux d’autoconsommation de 100 % toute l’année. « Ce choix est directement motivé par la formule de rémunération fixée par le cahier des charges, prévoyant un abattement de la prime perçue sur une année complète pouvant aller jusqu’à 12 €/MWh en cas d’injection, même ponctuelle. Sauf s’il permettait corrélativement des économies de raccordement ou de renforcement, un tel choix est inefficace tant du point de vue économique que du point de vue des objectifs environnementaux » note la CRE.

Dès lors la CRE recommande a minima pour les prochaines périodes:

- de supprimer la pénalité à la puissance injectée

- de supprimer la majoration de la rémunération à l’énergie autoconsommée qui renforce indûment la préférence à la consommation pendant les heures solaires.

- de ne pas augmenter le volume recherché et d’en décaler l’échéance afin de permettre aux porteurs de projets de reconstituer un stock – la prochaine période est prévue 4 mois après la précédente pour 30 MW quand, à la présente période qui a eu lieu 8 mois après la précédente, les 25 MW recherchés ont à peine été atteints.

<a href=”https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/instruction-des-dossiers-de-candidature-a-la-sixieme-periode-de-l-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-pr2“>Pour télécharger la délibération…</a>