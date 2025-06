Ã‰tude exclusive de lâ€™ifop pour ENGIE : 84 % des FranÃ§ais ont une image positive des Ã©nergies renouvelables

Les énergies renouvelables bénéficient d’une image positive auprès de 84 % des Français. Pour donner corps à cette adhésion générale, les Français expriment une attente claire : faire des énergies renouvelables une réalité concrète, dont les bénéfices se ressentent dans la vie de chacun. Décryptage !

84 % des Français interrogés déclarent avoir bonne image des énergies renouvelables. La proximité avec un site d’énergies renouvelables renforce cette perception favorable puisque 94 % des riverains déclarent en avoir une bonne image (plus de 10 points par rapport à la moyenne nationale). Cette opinion favorable est encore plus marquée (95 %) lorsque les riverains se sont impliqués dans la décision d’installation, prouvant qu’une appropriation en amont est un facteur d’adhésion.

« Une attente mature d’une transition énergétique crédible »

Ce soutien s’appuie sur des bénéfices bien identifiés - lutte contre le changement climatique (79 %), renforcement de la souveraineté énergétique (78 %), création d’emplois (77 %) – alors que l’impact sur la facture énergétique (62 %) doit encore être démontré. De la même manière, les Français soutiennent le développement des énergies renouvelables : 62 % estiment que leur déploiement reste insuffisant, et 68 % souhaitent même qu’il s’accélère dans les cinq prochaines années. 56 % sont convaincus que la production d’électricité devrait s’appuyer sur un mix énergétique équilibré, qui associe nucléaire et renouvelables et seuls 12 % d’entre eux estiment que la production électrique pourrait se baser uniquement sur le nucléaire. « Les Français plébiscitent les énergies renouvelables. Toutefois exigeant, leur soutien repose sur des preuves tangibles, des bénéfices visibles et une logique de mix équilibré. Loin d’un enthousiasme naïf, c’est une attente mature d’une transition énergétique crédible. » analyse Jérôme Fourquet, Directeur du département Opinion de l’ifop. Cette adhésion doit néanmoins être renforcée par la preuve. Les Français sont en attente d’éléments concrets sur la capacité de production des renouvelables, leur fiabilité et leur impact sur le paysage et la biodiversité. Un besoin de réassurance portant sur l’ensemble de la chaîne de valeur est exprimé (de la dépendance aux importations de composants essentiels jusqu’au recyclage). Sur ces sujets, les entreprises du secteur énergétique sont perçues pour 67 % des Français interrogés comme une source crédible d’information et apparaissent donc comme des relais fiables, devant les médias, l’IA et les responsables politiques.

Les énergies renouvelables à l’épreuve de l’expérience

La rigueur méthodologique de cette étude permet d’isoler un sous-échantillon robuste de plus de 2 500 Français résidant à proximité d’infrastructures d’énergies renouvelables, offrant ainsi une analyse fine de l’effet de l’exposition réelle. Contrairement aux idées souvent véhiculées, les riverains d’installations d’énergies renouvelables portent un regard à la fois positif et lucide : ils sont plus nombreux que l’ensemble des Français à en percevoir les bénéfices (création d’emplois, retombées fiscales) tout en en relevant les limites. Ils expriment ainsi, plus que les autres, une attente marquée de contreparties directes liées à la présence de ces installations. Mais cette acceptabilité ne rime pas avec adhésion aveugle. Elle repose sur une expérience concrète, une compréhension fine du fonctionnement des installations et une capacité à relativiser les éventuelles nuisances. L’étude montre ainsi que la proximité, loin d’alimenter le rejet, contribue à forger une opinion plus réaliste et éclairée.

Les conditions d’une adhésion renforcée : pédagogie, clarté, crédibilité

Largement favorables aux énergies renouvelables, les Français sont disposés à soutenir une transition énergétique dans laquelle les renouvelables occupent une place croissante, à condition d’être informés, associés, et respectés dans leurs exigences de clarté. La pédagogie s’impose comme un levier essentiel d’appropriation et d’adhésion, puisqu’un Français sur deux déclare avoir une meilleure image des énergies renouvelables après avoir été exposé à des arguments factuels et objectifs sur leurs bénéfices (pouvoir d’achat, retombées économiques locales, souveraineté énergétique, impact environnemental…). Les entreprises, identifiées comme des sources d’information crédibles par 67 % des Français et 76 % des riverains, ont ainsi un rôle à jouer pour faire passer les énergies renouvelables d’un imaginaire positif à une réalité tangible et partagée. Le véritable enjeu réside désormais dans la crédibilisation : faire des énergies non seulement une promesse inspirante, mais une réalité éprouvée, visible et mesurable, à la hauteur des attentes qu’elles suscitent. « Les énergies renouvelables bénéficient d’une image très positive auprès des Français, un constat qui contraste avec l’idée d’une opposition généralisée souvent relayée. ENGIE, premier acteur de l’éolien et du solaire en France, est pleinement mobilisé pour répondre à l’attente exprimée par les citoyens : voir des bénéfices concrets de cette transition au quotidien. » a déclaré Catherine MacGregor, Directrice Générale d’ENGIE.