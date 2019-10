Les Etats GÃ©nÃ©raux de la Chaleur Solaire se tiennent le 15 octobre prochain Ã  Lille

Le rendez-vous annuel de la filière chaleur solaire approche. Organisés par Enerplan, avec l’ADEME, CD2E, GRDF, Région Hauts-de-France, CCI Hauts-de-France et Rev3, les Etats Généraux de la Chaleur Solaire seront organisés le 15 octobre prochain au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts de France. Cet événement permettra aux professionnels d’échanger sur les bâtiments rendus plus efficaces grâce au solaire thermique, sur les secteurs où la chaleur solaire progresse dont les grandes installations pour l’industrie, et sur la dynamique territoriale afin de profiter d’une source de valeur disponible partout dans le pays, même dans le Nord de la France. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Cette rencontre avec les acteurs du solaire thermique, ouvrira les débats des enjeux actuels :

Bâtiment efficace : Quelle place pour la chaleur solaire avec l’application de la future règlementation environnementale 2020 des bâtiments neufs #NZEB #BEPOS ? Quel avenir dans la rénovation ?

Offres adaptées à chaque application, partout en France : Quelles perspectives pour les grandes installations en industrie et réseaux de chaleur ? Comment répondre aux besoins dans le domaine médico-social, dans le tourisme et le patrimoine classé ?

Territoires engagés pour une transition énergétique réussie : Quelles dynamiques territoriales pour profiter d’une source de valeur disponible partout dans le pays ?

Nouveauté ! Et les Etats Généraux de la Chaleur Solaire de partir cette année au plus proche du terrain, au plus des acteurs. Pour la première fois en effet, la veille des Etats-Généraux, Enerplan convie les participants à visiter des opérations de référence en chaleur solaire dans les Hauts-de-France. Le lundi 14 octobre, dès 14h, il sera ainsi possible de découvrir Lys Services, la plus grande installation en chaleur solaire pour l’industrie de la moitié Nord de la France – et l’EHPAD Résidence de Beaupré, 2e EHPAD passif de France avec production performante d’eau chaude grâce au solaire. Un événement totalement gratuit, mais uniquement sur inscription : places limitées !

<a href=”http://www.helloasso.com/associations/enerplan/evenements/les-etats-generaux-de-la-chaleur-solaire“>Pour s’inscrire…</a>