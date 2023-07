Lightsource bp signe la charte de la FNO pour le dÃ©veloppement de projets agrivoltaÃ¯ques ovins vertueux

Lightsource bp vient de signer la charte de la Fédération nationale ovine pour le développement de projets agrivoltaïques ovins vertueux. En rappelant que la préservation du foncier agricole est la priorité, cette charte souligne également le rôle important des agriculteurs en matière de développement d’énergies renouvelables via des projets agrivoltaïques durables.

Lightsource bp souscrit pleinement à la charte pour le développement de projets agrivoltaïques ovins vertueux qui promeut la co-activité entre production d’énergie renouvelable et élevage ovin grâce à des projets agrivoltaïques vertueux qui :

• garantissent que la production agricole est au cœur du projet économique global, avec des installations qui doivent au maximum faciliter l’exploitation des terres par les ovins (hauteur des tables, inter-rangées, intégration paysagère, etc.) ;

• apportent des bénéfices au moins égaux, voire supérieurs, a leurs impacts, notamment grâce à la protection de la ressource fourragère et des animaux, la gestion des surfaces sans intrants et la diversification et la consolidation du revenu des éleveurs ;

• s’appuient sur un cadre contractuel assurant que les éleveurs demeurent propriétaires de leurs terres et garantissant la pérennité de l’activité agricole, notamment en cas de transmission de l’exploitation ou de changement de statut ;

• assurent un partage équitable de la rémunération entre l’éleveur exploitant et le propriétaire des terres.

« Pour chaque projet agrivoltaïque que nous conduisons, nous associons très en amont nos partenaires agriculteurs pour déterminer comment le déploiement d’une ferme solaire pourra satisfaire leurs attentes, notamment en termes de pérennisation de l’exploitation agricole, d’intégration paysagère et de stimulation de la biodiversité grâce aux essences locales que nous ensemençons. Nous accordons également une place centrale à la gestion du cycle de vie de chacun de nos actifs, depuis leur construction jusqu’à leur démantèlement, dont les coûts sont provisionnés dès la conception. En cela, nos projets s’inscrivent parfaitement dans la vision de la Fédération nationale ovine », affirme Raphael Colas, directeur de Lightsource bp France.