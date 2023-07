Alantra renforce son offre en matiÃ¨re de transition Ã©nergÃ©tique avec la crÃ©ation d’une nouvelle activitÃ© de conseil dÃ©diÃ©e

Alantra annonce la création d’une nouvelle activité de conseil dédiée à la transition énergétique, qui vient compléter son groupe Transition énergétique en offrant des conseils aux entreprises, aux sociétés d’énergie et aux investisseurs souhaitant mener leur transition énergétique. Cette activité est dirigée par José María Zabala, qui a rejoint Alantra en tant que Managing Director et possède plus de 15 ans d’expérience internationale dans le domaine du conseil en stratégie, de l’énergie, du développement durable et de la résilience climatique. Avant de rejoindre Alantra, il a cofondé la société de conseil en énergie MRC Consultants et Transaction Advisers. Alantra vise à renforcer l’équipe avec des recrutements supplémentaires cette année.

Alors que l’énergie est passée du statut de « commodité » à celui d’actif stratégique, les entreprises dans de nombreux secteurs, tels que l’industrie, les transports, l’agriculture et l’alimentation ou la technologie, ont besoin d’une stratégie énergétique adaptée à la nouvelle réalité.

Stimuler l’innovation durable

Alantra a créé l’Energy Transition Group, co-dirigé par François de Rugy et Nemesio Fernandez-Cuesta, pour répondre à deux besoins macroéconomiques :

• aider les investisseurs, les entreprises et les entrepreneurs qui cherchent à transformer leurs modèles énergétiques et à stimuler l’innovation durable dans les technologies d’énergie propre ou les infrastructures d’énergie renouvelable,

• aider les entreprises et les investisseurs du secteur de l’énergie à diversifier leurs activités et leurs portefeuilles, ce qui sera un élément clé du processus de décarbonisation.

Les recrutements destinés à la nouvelle activité de conseil en transition énergétique renforcent la position d’Alantra en tant qu’acteur de premier plan dans le domaine de la transition énergétique. Environ 70 professionnels travaillent sur des opérations de fusions-acquisitions durables et vertes et sur la mobilisation et l’investissement de capitaux dans l’infrastructure et l’innovation en matière d’énergie propre. L’équipe de conseil en transition énergétique travaille déjà avec plus de dix clients sur des projets de conseil de marché, de fusions-acquisitions et de conseil en dette, ouvrant la voie au développement de centrales solaires, hybrides, de systèmes de stockage d’énergie par batterie, et de gaz renouvelables, entre autres. En outre, Alantra met en place une offre pour aider les entreprises à investir dans leurs processus de décarbonisation.

Environ 2 milliards d’€ pour les infrastructures solaires et l’innovation en matière d’énergie propre

L’expérience d’Alantra dans le domaine de la transition énergétique comprend environ 70 transactions durables et vertes conseillées par la banque d’investissement au cours des cinq dernières années, incluant Audax Renovables sur l’origination, la structuration et la clôture d’un partenariat d’accès au marché avec Shell Energy Europe ; KKR pour la vente d’une participation minoritaire dans CMC Machinery au Climate Pledge Fund d’Amazon ; Solaria pour un refinancement de deux projets solaires photovoltaïques ; et BiFire pour son introduction en bourse sur Euronext Growth Milan. Dans le domaine de la gestion d’actifs, Alantra vise actuellement à mobiliser environ 2 milliards d’euros pour les infrastructures solaires et l’innovation en matière d’énergie propre, en s’appuyant sur l’expérience acquise lors du lancement d’Eolia Renovables en 2007. L’équipe d’Alantra Solar développera 55 parcs solaires en Espagne et en Italie, et Klima, le fonds d’Alantra pour la transition énergétique, qui a atteint son plafond de 210 millions d’euros, a déjà réalisé cinq investissements, dont le fournisseur de production d’énergie sur site MainSpring Energy, basé aux États-Unis, ou la plus grande plateforme européenne de négociation d’énergie de gré à gré Enmacc, basée en Allemagne.