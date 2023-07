ADE ET 3N DÃ©veloppement fusionnent pour devenir APAL MW

L’agence de Développement des ENR (ADE) et 3N Développement, créées et présidées respectivement par Antoine Pedersoli et Antoine Leclerc, fusionnent en 2023 pour devenir développeur et producteur indépendant d’énergies renouvelables, en créant la société APAL MW (« APAL Mégawatt » ou « APAL »).

Leurs missions et leurs visions similaires d’ADE et 3N Développement dans leur façon de tisser des liens de proximité fort avec les acteurs locaux les amènent à s’associer. Avec une expérience de plus de 10 ans acquise dans le milieu des énergies renouvelables, la nouvelle société APAL, fruit du rapprochement des deux entités, a pour ambition de développer, construire et exploiter des parcs éoliens et photovoltaïques. La nouvelle société a obtenu le soutien d’un des fonds de l’investisseur international en infrastructures SUSI Partners.

Une PME agile et proche des acteurs du territoire

Restant une PME à taille humaine, avec actuellement une vingtaine de salariés, l’agilité, l’écoute et la disponibilité sont les forces d’APAL. La raison d’être d’APAL est de développer des liens sincères, sur du long terme, avec les territoires, afin de participer à la construction d’un monde plus durable dans le respect de tous les êtres vivants. Lorsqu’un territoire produit de l’énergie renouvelable, cela peut être un levier pour fédérer les acteurs locaux pour une cause commune. Actuellement, APAL a environ 800 MW de projets éoliens et photovoltaïques en cours de développement, avec des partenaires tiers ou en propre. APAL et son partenaire SUSI Partners sont également à l’écoute d’opportunités d’acquisition de projets. APAL a implanté son siège social à Nancy, mais il y a également un bureau à Nîmes et une présence à Dijon, Limoges et Brest. « Après de nombreuses années de collaboration avec mon confrère et ami Antoine Leclerc ainsi qu’avec son entreprise 3N Développement, nous sommes plus que ravis et motivés par cette nouvelle aventure, pour pousser ensemble la croissance du renouvelable dans notre pays » précise Antoine Pedersoli, Directeur général d’APAL.

« Des infrastructures énergétiques propres…avec le soutien des communautés locales

« Nous sommes fières d’avoir la confiance de SUSI Partners pour nous accompagner, et remercions tous nos partenaires existants et collaborateurs, avec lesquels nous souhaitons continuer de développer des projets locaux de qualité. » ajoute Antoine Leclerc, Directeur général d’APAL. Et Richard Braakenburg, Head of Equity Investments chez SUSI Partners de conclure : « La France prend des mesures importantes en faveur d’un avenir énergétique propre et nous sommes impatients d’apporter notre expertise de longue date en tant qu’investisseurs spécialisés dans les infrastructures de transition énergétique pour relever ce défi clé. L’immense compétence et l’état d’esprit axé sur le développement durable de tous les membres d’APAL sont indispensables pour garantir que la mise en place d’infrastructures énergétiques propres se fasse non seulement rapidement, mais aussi avec le soutien des communautés locales.»