Lighthouse Factory de LONGi, pilotÃ©e par l’IA, rÃ©alise des prouesses industrielles

LONGi a annoncé des avancées significatives dans son usine Lighthouse de Jiaxing, réalisant une augmentation de 43 % de la qualité des produits, une réduction de 84 % des cycles de production et de livraison, et une diminution de 20 % de la consommation d’énergie par unité. Cette installation de pointe, la première Lighthouse Factory de l’industrie photovoltaïque mondiale, intègre plus de 30 solutions technologiques et établit un nouveau standard en matière de développement de haute qualité et de fabrication intelligente dans le secteur photovoltaïque.

« Les principales motivations qui ont présidé à la création de la Lighthouse Factory sont de répondre aux besoins évolutifs et diversifiés des clients et d’assurer la cohérence des processus de production sur plusieurs sites » assure le vice-président de LONGi Haimeng Zhang.

Assurer la cohérence de la production mondiale grâce à l’adoption des technologies de la quatrième révolution industrielle (industrie 4.0)

À mesure que la production de modules s’étend à l’échelle mondiale, il est vital de maintenir une cohérence entre toutes les bases de production dispersées. L’usine Lighthouse de LONGi relève ce défi en adoptant des technologies de pointe telles que l’Internet industriel des objets (iIoT), le big data, l’intelligence artificielle et les jumeaux numériques. Cette approche a suscité la reconnaissance du Forum économique mondial (WEF), qui a inclus l’usine phare de Jiaxing dans sa dernière liste « Lighthouse Factory », ce qui en fait la seule usine de l’industrie photovoltaïque à recevoir cet honneur. LONGi a également présenté le « Lighthouse Project », qui vise à reproduire le modèle de fabrication agile et intelligente de l’usine Jiaxing Lighthouse sur d’autres sites de production. « L’usine Lightouse de LONGi à Jiaxing n’est qu’un point de départ », a déclaré Haimeng Zhang. « Notre objectif est d’en faire un site industriel ultramoderne qui pourra être reproduit à l’avenir. »

Améliorer la R&D tout en garantissant des processus de fabrication numérisés et hautement efficaces

LONGi a toujours donné la priorité à la recherche et au développement technologiques, dans le but d’améliorer la productivité grâce à l’innovation. Les progrès réalisés par l’entreprise ont permis d’établir des records, notamment un rendement de conversion de 27,30 % pour les cellules solaires à hétérojonction en silicium cristallin à contact arrière (HBC) et un rendement de 33,9 % pour les cellules solaires tandem silicium cristallin-perovskite. L’industrie photovoltaïque est de plus en plus guidée par les besoins des clients, ce qui nécessite la production de modules répondant à des exigences spécifiques. LONGi a reconnu que si l’amélioration de la R&D est importante, elle ne constitue pas la seule solution. Des processus de fabrication efficaces sont essentiels pour répondre aux diverses demandes des clients assurant une production flexible pour diverses applications et accélérant la livraison des produits.

Encadré

La nouvelle série Hi-MO X6 Max sera produite dans l’usine Lighthouse

L’usine Lighthouse de Jianxing a été utilisée pour la fabrication des modules haute performance avec back contact Hi-MO X6 et sera également le site de production de la nouvelle série de modules Hi-MO X6 Max de LONGi. Ces nouveaux modules sont dotés de la technologie innovante TaiRay Inside et de cellules à back contact à passivation hybride (HPBC). Ils bénéficient de la « golden size », c’est-à-dire d’une plaque de silicium rectangulaire M11, et d’une taille standard de 2382×1134 mm. Cette série offre une stabilité, une fiabilité et une efficacité de production d’énergie accrues.

www.youtube.com/watch?v=7m60zc5rUo4