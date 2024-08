LONGi et Senergia : une solution d’eau douce alimentÃ©e Ã  l’Ã©nergie solaire pour rÃ©duire la mortalitÃ© infantile

Une alliance solaire entre LONGi, l’une des plus grandes sociétés de technologie solaire au monde, et Senergia, l’un des principaux grossistes suédois d’énergie solaire, se sont associés pour soutenir le « Projet Vita » à but non lucratif en faisant don d’un système d’eau douce alimenté par l’énergie solaire pour une maternité dans le village de Linga Linga au Mozambique.

Après avoir construit un château d’eau et installé des panneaux solaires LONGi sur le toit de la clinique Linga Linga, l’équipe a pu alimenter une pompe à eau qui remplit en permanence le réservoir d’eau, fournissant ainsi de l’eau fraîche à la maternité. Le manque d’eau douce et courante reste un problème majeur dans de nombreuses régions d’Afrique. L’assainissement et l’hygiène sont fondamentaux pour améliorer le niveau de vie des populations tout en réduisant la mortalité maternelle et infantile. 58 bébés sont nés à la clinique maternelle Linga Linga depuis l’achèvement du projet en mai 2024. Michel Olofsson, fondateur du Projet Vita, a commenté : « Lorsque le maire de Morrumbene nous a demandé de construire une maternité, nous savions que garantir des normes d’hygiène de base serait tout aussi important. Nous sommes très reconnaissants de nous être associés à Senergia et LONGi pour réaliser cet important projet de solution d’eau alimentée à l’énergie solaire. S’il est largement reconnu que l’accès à l’eau douce courante est un droit humain fondamental, cela reste l’exception dans les zones rurales d’Afrique, même dans les maternités où des normes d’hygiène sont requises pour la sécurité des mères et des enfants ». Anton Öbrink, chef de projet de Senergia, a ajouté : « Lorsque nous avons décidé de nous impliquer dans les activités des ONG, nous voulions nous assurer que tout ce que nous faisons allait directement aux gens en demande. Nous avons choisi le Projet Vita et le Mozambique car c’est toujours l’un des pays les plus pauvres dans le monde, avec une majorité de personnes vivant dans des zones rurales. Au Mozambique, environ 60 % des personnes n’ont pas accès à l’électricité. À Linga Linga, c’est 99 %. Nous voulions également montrer que si cela fonctionne au Mozambique, cela fonctionnera partout. »

Des solutions énergétiques simples hors réseau peuvent sauver des vies

La solution d’eau douce alimentée par l’énergie solaire pour la clinique de Linga Linga est un ajout important. Avec une moyenne de 17 bébés nés chaque mois dans cette clinique, la disponibilité d’eau du robinet propre est essentielle pour réduire le risque d’infection et de complications pour les mères pendant le travail et l’accouchement, tout en améliorant la routine quotidienne des infirmières dédiées de la clinique. Malgré une baisse mondiale du taux de mortalité maternelle (RMM) à 34,2 % entre 2000 et 2020, le RMM dans la région africaine reste très élevé selon l’Observatoire africain intégré de la santé (iAHO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En 2020, 69 % des décès maternels dans le monde se sont produits dans la région africaine. Michel Olofsson a conclu : « Chacune de ces installations est essentielle et sauve littéralement des vies. »