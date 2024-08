Les Ecoles de la Transition Ecologique (ÃŠtre) distinguÃ©es par la Fondation Schneider Electric

La Fondation Schneider Electric a annoncé les 10 premiers lauréats de son appel à projets mondial “Youth Innovation For A Sustainable Future”, lancé à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fondation. Les initiatives gagnantes, sélectionnées parmi plus de centaines de candidatures sur 3 continents, sont à l’avant-garde de solutions innovantes pour un monde plus durable grâce à une transition juste, à la formation professionnelle et à l’entrepreneuriat. En France, ce sont les Ecoles de la Transition Ecologique (Être) qui ont été lauréates. Mérité !

L’appel mondial à contributions ”Youth Innovation For A Sustainable Future”, organisé avec le programme Changemaker Companies d’Ashoka, vise à identifier les 25 projets au service de la jeunesse les plus impactants et les plus innovants de chaque région participant au projet (Afrique et Moyen-Orient, Europe, Amérique, Asie). En France, le réseau des écoles Être, a été lauréat.

Ecoconstruction, pose de panneaux photovoltaïques, métiers de l’agroécologie…

Les écoles Etre forment des jeunes éloignés de l’emploi aux métiers manuels de la transition écologique. Organisées en réseau, les 25 écoles actives forment tous les ans plus de 1.000 jeunes entre 16 et 25 ans. Les métiers visés ont non seulement un impact positif sur l’environnement, ils sont aussi en tension dès aujourd’hui : écoconstruction, pose de panneaux photovoltaïques, métiers de l’agroécologie… Pour susciter l’intérêt des jeunes et accompagner au mieux chaque personne dans sa globalité, la pédagogie est basée sur des chantiers collectifs, l’individualisation des parcours et un accompagnement socio-professionnel sur-mesure. « Grâce à un parcours de formation adapté aux jeunes qui décrochent du système scolaire conventionnel, axé sur la transition écologique, nos écoles sont une solution innovante qui répond aux problématiques sociales et environnementales en même temps, » souligne Frédérick Mathis, fondateur d’Etre.

« Concevoir les solutions innovantes de demain »

Ce programme mondial, axé sur la formation professionnelle, l’entrepreneuriat et une transition équitable, récompensera le projet gagnant par un prix de 50 000 euros lors du sommet sur le climat, la COP29, à Bakou, en Azerbaïdjan. Les projets sélectionnés gagneront également en visibilité grâce aux canaux et réseaux mondiaux de la Fondation Schneider Electric et d’Ashoka. Pour Gilles Vermot-Desroches, Directeur Citoyenneté et Affaires Institutionnelles chez Schneider Electric et délégué général de la fondation du groupe, « le rôle de la jeune génération est déterminant dans notre façon de concevoir les solutions innovantes de demain. Depuis ses origines, notre Fondation a valorisé la contribution des jeunes et s’attache à soutenir la jeunesse pour préserver les générations futures et notre planète. »