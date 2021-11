Libye : TotalEnergies renforce sa prÃ©sence et met en Å“uvre sa stratÃ©gie multi-Ã©nergies

A l’occasion du Libya Energy & Economy Summit, la première conférence économique organisée depuis 10 ans en Libye à l’initiative du gouvernement d’unité nationale, TotalEnergies a signé avec les autorités libyennes divers accords en vue du développement durable des ressources naturelles du pays.

Ces accords entre TotalEnergies et la Libye visent à développer des projets solaires pour apporter de l’électricité aux populations de Libye et à investir dans des projets de réduction du brûlage du gaz sur les champs pétroliers pour alimenter en gaz des centrales électriques ainsi qu’à contribuer à l’objectif national de restaurer la production de pétrole du pays pour atteindre 2 millions de barils par jour et alimenter les marchés mondiaux.

500 MW de projets solaires

Ainsi, a été signé un protocole d’accord entre TotalEnergies et la compagnie nationale d’électricité, portant sur le développement de projets solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 500 MW, afin d’alimenter le réseau d’électricité libyen. En outre, le Conseil des Ministres du Gouvernement d’Unité Nationale a approuvé l’acquisition conjointe par TotalEnergies et ConocoPhillips de la participation de 8,16 % détenue par Hess dans les concessions de Waha ce qui portera la part de TotalEnergies dans ces concessions de 16,33 % à 20,41 %.

A l’occasion de la conférence, TotalEnergies a ainsi confirmé sa volonté de :

- développer les capacités de production des concessions de Waha, notamment le projet de North Gialo d’une capacité de 100 kb/j représentant 2 G$ d’investissement ;

- investir dans des projets de collecte du gaz pour réduire le brûlage et alimenter les centrales électriques de la région et d’utilisation de l’énergie solaire pour alimenter des installations industrielles de Waha.

Poursuivre son développement dans l’électricité renouvelable

« Ces accords traduisent la volonté de TotalEnergies de renforcer ses investissements dans le secteur de l’énergie en Libye. Nous avons pour ambition d’aider le pays à bâtir un avenir plus durable par une meilleure utilisation de ses ressources naturelles, notamment l’énergie solaire, avec pour effet direct de faciliter l’accès de la population à une électricité plus propre, plus fiable et plus abordable », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « La Compagnie tire ainsi parti de sa position de leader dans cette région où sont produits les hydrocarbures les moins coûteux, pour poursuivre son développement dans l’électricité renouvelable. Ces accords illustrent le modèle de développement durable de TotalEnergies, une compagnie multi-énergies mondiale qui accompagne les pays producteurs dans leur transition énergétique ».