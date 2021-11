Le dÃ©veloppeur espagnol Kenergy crÃ©e une plateforme de capital-investissement avec le franÃ§ais Reden Solar

Finergreen, grâce à son équipe espagnole basée à Madrid, a conseillé Kenergy dans la mise en place d’une Equity Platform avec Reden Solar pour développer jusqu’à 500 MW de projets solaires photovoltaïques en Espagne. L’accord à long terme permettra à Kenergy de poursuivre le développement de projets à grande échelle et Reden Solar d’augmenter son pipeline espagnol.

Reden Solar, producteur indépendant d’énergie solaire français détenu par les sociétés d’investissement Eurazeo et Infravia, présent dans 8 pays, vise une capacité opérationnelle de 1 GW d’ici 2022 et détient plusieurs GW en développement. Kenergy, développeur espagnol de projets photovoltaïques en Espagne et au Mexique, a développé et connecté plus de 550 MW à ce jour. Présente en Espagne, au Mexique et aux Pays-Bas, la société gère également un portefeuille de 1 300 MW et 850 MW actuellement en développement respectivement en Espagne et au Mexique.