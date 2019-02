Li-Mithra Â® obtient le titre V SystÃ¨me Dynamique pour sa solution Ã©nergÃ©tique 4 en 1

Après l’obtention d’une qualification européenne ETV (Environmental Technology Verification) certifiée par le LNE en début d’année 2018 justifiant des performances de son système avec un COP annuel de 6,6 à la latitude de Strasbourg, Li-Mithra vient de valider son titre V pour son système énergétique innovant 4 en 1 (Production d’électricité, d’eau chaude sanitaire, de chauffage et de climatisation). Un certain nombre de sites sont d’ores et déjà équipés de ce système et supervisés depuis plusieurs années (Tennis club, crèche, Mairie et salle polyvalente, pavillons.) à travers toute la France confirmant les performances attendues et la fiabilité du système.

Pour rappel, le système est constitué de panneaux solaires hybrides (panneau photovoltaïque bi-verre avec un échangeur thermique (vecteur eau glycolée) en aluminium sur la face arrière), source énergétique d’une pompe à chaleur triple service spécifiquement conçue et régulée par les ingénieurs de Li-Mithra®. Ce procédé à captage direct fonctionne quelles que soient les conditions extérieures (jour/nuit, soleil/pluie/neige, été/hiver) et fournit 100 % de la chaleur nécessaire pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

Une double optimisation solaire du système

La production photovoltaïque du système est autoconsommée par la pompe à chaleur (communication en temps réel avec l’installation photovoltaïque). La chaleur solaire maximise les performances de la pompe à chaleur. La chaleur (Eau Chaude Sanitaire, Chauffage) est ainsi stockée et produite gratuitement le jour et restituée la nuit. Avec une surface de 30 m² de panneaux en région H1a, le stockage thermique par optimisation permet d’abaisser de 10 à 15% le Cep du système (Chauffage, Eau Chaude Sanitaire, Auxiliaires).

+15% de rendement du PV

En été, le système produit du froid gratuitement chargé dans le ballon tampon pour assurer les besoins en climatisation. Au niveau production photovoltaïque, jusqu’à 15 % d’amélioration des rendements sont obtenus grâce au refroidissement des cellules. Les panneaux sont posés en surimposition de manière à assurer les échanges thermiques sur les deux faces, et la revente du surplus non autoconsommée est possible.

Li-Mithra propose une gamme de pompes à chaleur de 2,4 kW à 20 kW avec compresseur à variation de vitesse pour répondre aux besoins en chaleur (Chauffage, Eau Chaude Sanitaire, Piscine) et en refroidissement des particuliers, collectivités, industriels. Pour les installations de plus de 20 kW thermique, les PAC sont raccordées en parallèle sur 1 ou 2 ballons. Elles se synchronisent de manière autonome via un réseau IP. En option, un gestionnaire de chaufferie peut être raccordé sur le réseau IP des PAC afin de transmettre les consignes de chauffe / refroidissement et récupérer les données de fonctionnement. Dernier détail et non des moindres, le système est conçu et fabriqué en France par Li-Mithra Engineering.

