Lhyfe et lâ€™Allemand ENERPARC AG sâ€™associent pour produire de lâ€™hydrogÃ¨ne renouvelable Ã  partir dâ€™Ã©nergie solaire

Lhyfe, pionnier mondial et pure player de la production d’hydrogène vert renouvelable, signe son premier projet alimenté par une énergie photovoltaïque. Il s’agit du premier projet annonçant l’utilisation d’une énergie autre que l’éolien. C’est en Allemagne, dans le Brandebourg, que Lhyfe couplera son système de production d’hydrogène à l’installation photovoltaïque de 20 MW d’ENERPARC, qui compte parmi les plus importants développeurs de photovoltaïque outre-Rhin.

Déjà considérés comme des leaders dans leurs secteurs respectifs, Lhyfe et ENERPARC ont en commun le développement et la mise en œuvre de solutions individuelles et personnalisées. Basé à Luckau, dans le Brandebourg, ce projet doit servir à l’industrie, aux entreprises de transport, aux stations-service et aux collectivités de la région.

Une usine de 5 MW de puissance

Le succès de la mutation de l’industrie et du secteur des transports vers la neutralité carbone dépend en grande partie de l’hydrogène renouvelable. La mise en place rapide de sites de production locaux et leur mise à disposition auprès des écosystèmes est la clé de cette mutation. De plus, la mise en place de sites de production locaux devrait permettre de réduire la dépendance de l’Union européenne vis-à-vis des importations en termes d’énergies. L’usine d’une puissance de 5 MW, qui sera entièrement détenue par Lhyfe, produira jusqu’à 1 200 kg d’hydrogène vert par jour. La construction du site débutera à l’été 2022 pour une mise en opération à l’été 2023 et de premières livraisons en fin d’année 2023. « Pour la production compétitive d’hydrogène vert, l’approvisionnement en électricité est déterminant. La fourniture directe d’électricité solaire produite localement par électrolyse est particulièrement efficace. Ce projet est un partenariat très précieux qui élargit la philosophie des deux entreprises : une transformation durable, écologique et en même temps économique du secteur de l’énergie », déclare Armin Scherl, responsable de l’ingénierie des systèmes chez ENERPARC AG.

« Nous adapter à toutes les énergies renouvelables disponibles sur les territoires »

Matthieu Guesné, président fondateur de Lhyfe, ajoute : « Nous sommes ravis d’annoncer ce deuxième projet en Allemagne. Et nous sommes d’autant plus fiers de ce projet qu’il est le premier que nous annonçons sur une énergie autre qu’éolienne. Pour réussir la transition énergétique, nous avons besoin de nous adapter à toutes les énergies renouvelables disponibles sur les territoires : nous aurons à cœur de participer à celle du Brandebourg avec l’énergie solaire d’ENERPARC ! ». En septembre 2021, Lhyfe a inauguré le premier site de production au monde d’hydrogène renouvelable à partir d’éoliennes, à échelle industrielle. En décembre, l’entreprise annonçait sa première collaboration en Allemagne avec sa participation au projet H2goesRail de la Deutsche Bahn. Si l’entreprise compte déjà une soixantaine de projets en France et à l’international, cette collaboration avec l’un des développeurs majeurs de l’énergie solaire en Allemagne ouvre des perspectives particulièrement enthousiasmantes outre-Rhin.