Isabelle Guichard, nouvelle Directrice GÃ©nÃ©rale du PÃ´le de compÃ©titivitÃ© DERBI

Depuis le 1er janvier 2022, Isabelle Guichard a pris la fonction de Directrice Générale du Pôle de compétitivité DERBI. Elle remplace Gilles Charier qui assurait cette mission depuis 2006. Portrait !

Isabelle Guichard a une formation d’ingénieur en Agronomie Tropicale, suivie d’un DESS Finance et Management d’Entreprise et d‘un Diplôme de Conseillère en Affaires Européennes. Elle a exercé pendant 16 ans au SUAIA (Service d’Utilité Agricole Inter-chambres d’Agriculture) les fonctions de Déléguée aux affaires européennes puis Secrétaire générale à Bruxelles. Elle assume ensuite la fonction de Directrice Générale au sein du cluster Adour Compétitivité pendant trois ans, puis au Pôle de compétitivité Qualiméditerranée pendant sept ans.

Avant de rejoindre DERBI, elle occupait le poste de Déléguée aux Affaires Européennes pour le Pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation. Dans une phase de croissance continue du pôle et de son réseau d’adhérents, Isabelle Guichard apportera sa connaissance du réseau des acteurs en Occitanie, du fonctionnement des Pôles de compétitivité et des missions d’innovation. Aguerrie au management de projets et animation d’équipes, elle apportera en plus son expérience et ses compétences en matière de projets européens et internationaux ainsi que le développement des relations interclusters. Un beau challenge !