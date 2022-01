Le Chili cherche Ã  crÃ©er un couloir pour lâ€™exportation dâ€™hydrogÃ¨ne vert Ã  destination de l’Europe

Du 17 au 22 janvier, le Chili accueillera la Mission H2, un événement réunissant les plus importants acteurs européens du secteur de l’énergie dans le but d’échanger autour des projets d’infrastructure nécessaires à la chaîne d’approvisionnement en hydrogène vert. Les participants chercheront ainsi à planifier les conditions requises pour établir un couloir d’import-export entre le Chili et l’Europe entièrement dédié aux énergies propres. L’événement est en outre l’occasion pour ProChile, l’agence gouvernementale chargée de la promotion internationale du pays, de démarrer une nouvelle étape dans son projet de faire du Chili l’exportateur d’énergies renouvelables le plus compétitif au monde d’ici 2030.

Pendant cinq jours, les représentants d’entreprises européennes telles qu’Engie, Total, Enel, Siemens, RWE, Austria Energy, Linde ou Statkraft, aux côtés des principaux acteurs de l’écosystème chilien rencontreront une délégation conduite par le port de Rotterdam et visiteront d’importants projets pilotes dans le nord et le sud du Chili.

Plus de 1800 GW d’énergie renouvelable pour devenir leader mondial de la production d’H2 vert par électrolyse

La Mission H2 est organisée par le ministère de l’Énergie du Chili et le port de Rotterdam, avec le soutien des ambassades des deux pays et de ProChile. Elle devrait permettre des synergies en faveur de la chaîne d’approvisionnement en hydrogène vert entre le Chili et l’Europe, notamment sur des questions liées à la certification, la réglementation, le commerce, la technologie, le capital humain et le développement des infrastructures. Les Pays-Bas et le Chili travaillent conjointement dans la création d’un corridor permettant d’exporter l’hydrogène produit durablement au Chili et de le distribuer efficacement partout en Europe depuis le port de Rotterdam. Avec cet événement, les deux pays cherchent à associer tous les partenaires européens et chiliens autour d’un objectif commun. Avec les niveaux de radiation solaire les plus puissants de la planète et des vents on-shore qui rivalisent avec les potentiels off-shore d’autres zones géographiques, le Chili dispose des ressources naturelles nécessaires pour produire plus de 1800 GW d’énergie renouvelable, soit 75 fois les besoins du pays pour sa consommation interne. Pour accompagner ce potentiel d’exportation, le pays a lancé en 2020 la Stratégie Nationale d’Hydrogène Vert, une feuille de route qui lui fixe l’objectif, à l’horizon 2030, d’être le leader mondial de la production d’H2 par électrolyse et de produire l’hydrogène vert le moins cher au monde avec un prix inférieur à 1,5 USD / kgH2. Pour sa part, le port de Rotterdam est considéré comme le plus grand complexe industriel d’Europe responsable du transit de près de 13 % de l’énergie totale utilisée dans le continent. Il est l’un des moteurs de la stratégie nationale néerlandaise sur l’hydrogène dont la mission est de maintenir le leadership logistique du pays et de le positionner comme la principale plateforme européenne d’importation de carburants à faible émission.

« Travailler main dans la main avec les acteurs européens »

« Notre capacité de devenir un pays exportateur d’énergies renouvelables dépend de la création d’une toute nouvelle infrastructure de production, de stockage et de transport nous permettant de tirer un maximum profit des conditions naturelles du Chili », a déclaré Marcelo Villagrán, directeur de ProChile aux Pays-Bas. « Le développement de cette nouvelle industrie est un grand défi qui nécessite des investissements industriels et des développements technologiques importants. Travailler main dans la main avec les acteurs européens est essentiel pour attirer les investisseurs et les développeurs, mais aussi pour assurer le respect des normes et certifications nécessaires à la future exportation de l’hydrogène vert et de ses dérivés », poursuit-il. « La stratégie néerlandaise sur l’hydrogène prend en compte les importations. C’est pour cette raison que nous travaillons dans le développement d’une infrastructure pour la réception et la distribution des énergies propres dans toute l’Europe. Mais nous souhaitons également rassembler les principaux acteurs et accompagner ceux qui seront nos futurs fournisseurs, afin de promouvoir des projets liés à la production » indique Monica Swanson, Senior Business Manager, Hydrogen International, du port de Rotterdam. “Le Chili est un pays à fort potentiel, notamment dans la production d’hydrogène vert et de ses dérivés tels que l’ammoniac vert, le méthanol et les carburants de synthèse. Nous sommes convaincus que le pays pourra devenir un fournisseur incontournable des sources d’énergie du futur, capable de satisfaire une partie importante de la demande attendue aux Pays-Bas et dans les autres pays européens », conclut-elle.

Encadré

4ème Sommet de l’hydrogène vert - Chili 2022

En complément de la Mission H2, du 17 au 23 janvier se tiendra la quatrième édition du Sommet de l’hydrogène vert organisé par Corfo, l’agence de développement économique du Gouvernement du Chili. L’événement, qui se déroulera en format virtuel, devrait rassembler plus de 5 000 personnes venues du monde entier intéressées par les projets de développement de la production d’hydrogène vert en Amérique Latine. Le 19 janvier auront lieu les activités centrales, une session plénière et un forum, ainsi qu’une convention d’affaires. Le Sommet accueillera également un salon dédié aux technologies et une rencontre réservée aux étudiants et jeunes professionnels du secteur.