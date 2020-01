Lhyfe dÃ©voile sa solution dâ€™hydrogÃ¨ne vert, lÃ¨ve 8 millions dâ€™euros et annonce un premier site industriel en VendÃ©e

Lhyfe, pure player de l’hydrogène vert créée en 2017, a une tripe actualité. En ce début d’année 2020, l’entreprise dévoile sa solution unique de production d’hydrogène vert et annonce une levée de fonds de 8 millions d’euros auprès d’acteurs publics et privés ainsi que l’implantation de son premier site industriel au 1er semestre de cette année en Vendée. Lhyfe propose un modèle énergétique original, orienté bénéfice environnemental avec une mission : offrir un avenir plus respirable à nos enfants.

Lhyfe : une solution de production clé-en-main d’hydrogène vert, modulaire et évolutive

Lhyfe a développé un savoir-faire unique permettant de déployer rapidement une solution clé en main de production d’hydrogène vert en quantité industrielle et à prix compétitif. L’entreprise conçoit, développe et opère ses sites de production pour répondre aux besoins en hydrogène vert des territoires. Elle s’adresse aux collectivités, aux industries et au monde du transport qui souhaitent s’approvisionner en hydrogène vert et réduire ainsi instantanément et drastiquement l’impact environnemental de leur mobilité (bus, bennes à ordures, flottes de véhicules lourds ou légers) ou de leur process.

Lhyfe ambitionne de construire un monde plus respirable pour les générations futures et considère qu’il est temps de revoir le rapport de l’Homme à l’environnement. La société produit un hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables et a développé un process industriel optimal pour une consommation énergétique minimale. Lhyfe privilégie le circuit-court (production locale et distribution locale) pour un modèle énergétique vertueux et créateur de valeur sur les territoires. En sortie d’usine, l’hydrogène vert produit par Lhyfe présente tous les avantages du pétrole et du gaz sans leurs inconvénients (les véhicules l’utilisant ne rejetant que des gouttelettes d’eau pure). Et alors que 95% de l’hydrogène produit aujourd’hui (dit « hydrogène gris ») génère jusqu’à 10 kg de CO 2 par kilo d’hydrogène, l’hydrogène de Lhyfe est totalement propre (zéro émission). Mieux : en produisant son hydrogène, Lhyfe rejette de l’oxygène.

Connectée directement aux énergies renouvelables

Pour produire son hydrogène, Lhyfe se connecte directement aux énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique, biomasse solide, etc). Elle a conçu un process industriel innovant significativement plus efficace que les solutions existantes sur le marché. La solution est modulaire (elle s’adapte à tout type d’énergie renouvelable) et évolutive (pour accompagner l’évolution des besoins des territoires). Lhyfe développe ses premiers sites de production à terre et capitalise ainsi l’expérience pour réaliser des sites de production offshore à moyen terme.

Lhyfe lève 8 millions d’euros pour continuer d’investir en R&D et multiplier ses sites

L’entreprise a bouclé fin 2019 une première levée de fonds de 8 millions d’euros auprès de 5 acteurs privés et publics aux expertises et activités complémentaires : Noria, le Syndicat d’Energie de Vendée (SyDEV) et sa SEM Vendée Energie, Ovive (Groupe Les Saules), Ouest Croissance et Océan

Participations. Elle réalise ainsi l’une des plus grosses levées de fonds en amorçage dans l’industrie en 2019. Cette levée de fonds va permettre à Lhyfe, qui entre désormais dans une phase d’industrialisation, de poursuivre ses investissements et de multiplier ses sites. Les investisseurs se sont engagés dans le projet Lhyfe pour son caractère innovant, la proposition concrète qu’il apporte à une échéance immédiate, sa vision globale de l’avenir énergétique et ses perspectives de développement de l’hydrogène vert.

La Vendée accueillera le 1er site industriel d’hydrogène 100% vert en France

La construction du premier site industriel de Lhyfe débutera en Vendée, à proximité du parc éolien de Bouin, au premier semestre 2020. Ce sera le premier site de production d’hydrogène 100% vert en France. Il produira dès le premier semestre 2021 de l’hydrogène vert en grande quantité (plusieurs centaines de kg) pour répondre de façon évolutive aux besoins du grand Ouest. Ce site a été également co-financé à hauteur de 3 millions d’euros par différents acteurs publics et privés : la Communauté de Communes de Challans-Gois, la Région Pays de Loire et Bpifrance, et co-construit avec les acteurs du département de la Vendée. Il sera complété par une première station à hydrogène située à La Roche-sur-Yon, pour développer les usages et ouvrir la voie à ce carburant d’avenir. Cette station alimentera une première ligne de bus, des véhicules de la collectivité (bennes à ordures ménagères, etc.), et elle sera ouverte au grand public.

Alain Leboeuf, Président du Syndicat de l’Energie de Vendée confie: « Au SyDEV, nous sommes chargés de préparer l’avenir et d’aménager le territoire avec une vraie réflexion de fonds. En utilisant les énergies renouvelables on-shore et en développant l’éolien off-shore, l’hydrogène vert de Lhyfe répond à plusieurs équations : puiser dans les énergies renouvelables plutôt que fossiles, puiser dans les ressources infinies plutôt que limitées, favoriser l’efficacité et tenir compte de l’acceptabilité des populations. Nous sommes bien sûr fiers d’être le premier territoire à implanter un site de production d’hydrogène 100% vert, mais sommes surtout ravis de pouvoir bientôt proposer aux entreprises et collectivités de Vendée une solution pour réduire l’impact carbone de leurs transports et industries ! »

Matthieu Guesné, fondateur et CEO de Lhyfe ajoute : « Chez Lhyfe, nous pensons que nous pouvons aujourd’hui subvenir à nos besoins énergétiques en nous inscrivant dans l’écosystème naturel plutôt qu’en essayant de le dominer. Nous sommes ravis du soutien et de l’engouement de nos partenaires publics et privés à participer au déploiement de notre solution. Enfin, nous sommes fiers de passer à l’échelle industrielle pour pouvoir proposer dès 2021 une solution accessible aux collectivités et aux industries souhaitant concrétiser leur transition énergétique grâce à notre hydrogène 100% vert. »