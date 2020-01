La collaboration entre KAUST et ARMOR donne naissance Ã  un mobilier dâ€™extÃ©rieur solaire et connectÃ©

L’Université des Sciences et Technologies du Roi Abdallah (KAUST), en collaboration avec ARMOR, entreprise française pionnière dans le domaine des solutions solaires, innove en matière de mobilier d’extérieur grâce à l’intégration de technologies solaires semi-transparentes, légères et souples.

L’installation du nouveau mobilier urbain solaire sur le campus de KAUST en Arabie Saoudite est à présent achevée. Ce mobilier urbain modulaire, connecté, de dernière génération fournit une source autonome d’énergie solaire renouvelable. Le projet vise à mettre en application les travaux de recherche d’avant-garde de KAUST dans le domaine du photovoltaïque tout en offrant la possibilité à ARMOR de poursuivre son développement au

Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

« Le centre dédié à l’énergie solaire de KAUST (KSC) a pour ambition de démontrer l’utilité et le potentiel d’application des technologies que nous développons. Cette collaboration avec ARMOR, mise en place par l’intermédiaire de l’unité de recherche subventionnée de KAUST, nous a offert la possibilité d’évaluer si les nouveaux matériaux et processus de fabrication sont viables d’un point de vue industriel », précise Iain McCulloch, professeur de sciences chimiques et directeur du KSC.

Un banc confortable pour recharger sa tablette

La conception futuriste du nouveau banc intelligent permet à son occupant de s’installer confortablement et de recharger un appareil grâce à l’énergie solaire qui, une fois collectée, est stockée dans des batteries qui alimentent deux ports USB. Le film ASCA ® sert également de capteur détectant les baisses de luminosité et activant automatiquement l’éclairage du banc grâce à l’énergie stockée dans les batteries. Pour cette installation, le film photovoltaïque ASCA® s’appuie sur des technologies et matériaux développés par des chercheurs du centre dédié à l’énergie solaire de KAUST. La fabrication de ce film repose sur l’impression d’encres semi-conductrices sur un film plastique, une technologie rentable en vue d’une production en série.

« La semi-transparence des films photovoltaïques organiques (OPV) constitue l’une de leurs propriétés uniques tout comme leur capacité à ajuster la fenêtre d’absorption en travaillant sur la bande interdite de l’absorbeur. Ces caractéristiques offrent de nouvelles perspectives d’applications dans le domaine des installations photovoltaïques intégrées au bâti (BIPV) à l’image des fenêtres vitrées, serres, structures architecturales ou, comme nous le voyons ici, d’un banc solaire sur le campus de KAUST », ajoute Dr Derya Baran, professeur adjoint en sciences et génie des matériaux de KAUST.

Le film solaire souple épouse des formes incurvées

Contrairement aux panneaux solaires traditionnels qui ont l’inconvénient d’être rigides, le film ASCA ® est très léger, semi-transparent et souple, lui permettant ainsi d’épouser des formes complexes telles que celles incurvées du banc, dont les éléments peuvent être assemblés de façon à former une spirale. Dans le cadre de ce projet, le troisième qu’ARMOR mène au Moyen-Orient, l’entreprise bénéficie d’un champ d’expérimentation unique en termes d’exposition au soleil.

« Ces partenariats dans les pays du Golfe constituent une formidable occasion pour ARMOR de faire connaître le film photovoltaïque organique ASCA ® au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, un marché stratégique à fort potentiel », précise Hubert de Boisredon, PDG d’ARMOR. Ce partenariat entre KAUST et ARMOR ne se limite pas à un simple projet technique. Toutes les données énergétiques recueillies font l’objet d’une surveillance à distance et sont mises à la disposition d’ARMOR et des chercheurs universitaires dans l’optique de mieux appréhender les performances du module ASCA ® sous un climat très chaud et humide, constituant ainsi une source d’enseignements utile pour l’innovation solaire.