Les seuls panneaux solaires en graphÃ¨ne brevetÃ© au monde de FreeVolt Ã©quipent la #GreenLuxHome de S2A

Le groupe S2A Modular – créateur de la première résidence de luxe électriquement autonome, personnalisée et connectée intelligemment, la #GreenLuxHome – est la seule entité de construction résidentielle / commerciale modulaire qui dispose du droit d’être équipée de la technologie brevetée PV Graf ™ de FreeVolt combinée à un Tesla Powerwall. Le groupe polonais FreeVolt est un acteur du solaire européen disruptif qui a développé le premier et le seul panneau solaire au graphène au monde. Véritable percée scientifique, la technologie brevetée des panneaux solaires en graphène marque une nouvelle ère dans l’industrie solaire.

Les plus grands défis actuels pour les fabricants de modules photovoltaïques (PV) sont la perte d’efficacité, une durabilité limitée et une baisse de la conversion du kilowatt de pointe (kWc) en kilowattheures réels (kWh). La technologie photovoltaïque à matrice de graphène ou “PV Graph” brise le moule de la technologie PV BUS BAR traditionnelle et pourrait devenir la technologie de référence pour les installations d’énergie solaire.

Des modules 50% plus efficaces

PV Graph utilise une technologie de cellule hybride – combinant la technologie des couches minces avec la technologie du silicium cristallin – pour produire des modules 50% plus efficaces qui durent plus longtemps, sont moins sujets aux micro-fissures et même lorsqu’ils sont endommagés, fonctionnent toujours avec une perte de productivité presque nulle. En raison de sa conception révolutionnaire, il fonctionne ainsi avec une efficacité maximale Le PV Graph est théoriquement compatible avec toutes les cellules cristallines standards connues à travers le monde et induit des coûts de fabrication inférieurs. Le PV Graph ouvre ainsi la porte à plus d’économies au stade de la production.

Les modules PV traditionnels sont constitués d’un groupe de cellules en silicium connectées les unes aux autres en série. Par conséquent, la perte causée par tout dommage, même les micro-fissures, dans chaque cellule individuelle est démultipliée par le système. De même, à l’aube et au crépuscule, certaines cellules étant dans l’ombre (lumière diffuse) entraînent des pertes que la technologie BUS BAR traditionnelle ne peut pas supporter. Sans oublier la perte standard dans le temps de 3 à 5% de conversion d’énergie.

Une plus longue durée de vie

PV Graph résout plusieurs de ces problèmes. L’architecture modifiée de leur réseau photo signifie qu’il y a une conversion de 1: 1 kWc en kWh. 100% de l’énergie solaire captée par le module PV est transférée en énergie électrique utilisable. La matrice de graphène répond beaucoup mieux à la fois à la lumière diffusée et faible. Et même lorsque certaines cellules sont dans l’ombre, cela n’affecte pas la sensibilité du reste du module actif, comme c’est le cas dans la technologie traditionnelle BUS BAR.

Par leur processus de fabrication à basse température, les cellules subissent moins de dommages involontaires aux étapes de production et d’installation. L’absence de soudure à haute température signifie moins de contrainte thermique et moins de cas de fissuration des cellules en silicium. Cela signifie aussi une durée de vie plus longue pour les modules et toujours plus de réductions des prix sur le plan de la fabrication.

FreeVolt ™ est une entreprise verticalement intégrée qui se concentre sur un seul objectif: économiser l’énergie. PV Graph pourrait bientôt devenir la norme par laquelle les futurs modules PV seront évalués. Les modules PV Graph sont disponibles exclusivement auprès de FreeVolt ™ USA depuis le deuxième semestre de 2019.