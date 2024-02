Course contre la montre : sauvegarder l’industrie solaire européenne est encore possible selon l’ESMC

L’industrie européenne de fabrication de produits solaires photovoltaïques est confrontée à une menace existentielle. Si les décideurs politiques ne prennent pas de mesures immédiates pour protéger les producteurs de modules solaires photovoltaïques dans l’UE, la délocalisation à l’étranger ou la faillite sont les seules options.

« Nous avons besoin d’un soutien politique et financier actif dès maintenant. Sinon, nous allons perdre la majorité de l’industrie européenne de fabrication de produits solaires photovoltaïques », déclare le Dr Johan Lindahl, secrétaire général du Conseil européen de l’industrie solaire (ESMC), qui organise la quasi-totalité de la chaîne de valeur de fabrication de produits photovoltaïques de près de 80 entreprises européennes.

Un stock estimé entre 140 et 170 millions de modules photovoltaïques

Le 30 janvier, l’ESMC a lancé un appel à la Commission européenne, soulignant la nécessité de mesures immédiates pour protéger les fabricants de modules solaires photovoltaïques de l’UE face à une crise sans précédent. Dans la lettre, l’ESMC appelle à la mise en œuvre rapide de mesures d’urgence. Dans le cas contraire, il faudra en passer par des mesures de défense commerciale nécessaires. « Nous adressons cette pétition à tous les hommes politiques européens, en particulier à la Commission européenne, à la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et aux commissaires concernés. La Commission a la responsabilité, les ressources et le mandat d’agir » assure le Dr Johan Lindahl. Le problème direct est une offre excédentaire de modules solaires photovoltaïques subventionnés, importés de Chine. Il existe actuellement un stock estimé entre 140 et 170 millions de modules photovoltaïques dans les ports et entrepôts européens (équivalent à une capacité de 70 à 85 GW). Cette offre excédentaire est le résultat d’une stratégie industrielle chinoise agressive, qui a conduit à un effondrement des prix des modules et laissé les fabricants européens de panneaux photovoltaïques avec d’importants stocks d’invendus.

La perte de plus de 50 % des capacités de production dans les deux mois

“Le moment de vérité est désormais venu si la Commission européenne et les États membres restent attachés à la position stratégique selon laquelle l’UE ne devrait pas devenir complètement dépendante des importations de modules solaires photovoltaïques, car sans mesures d’urgence, nous sommes sur le point de perdre plus de 50 % des capacités de production de modules solaires photovoltaïques de l’UE au cours des 2 prochains mois » souligne Žygimantas Vaičiūnas, directeur politique de l’ESMC. Cela représente non seulement un risque pour les fabricants européens d’énergie solaire photovoltaïque, mais également pour les objectifs industriels de zéro émission nette de l’Union européenne à l’horizon 2030. Notre appel collectif souligne le caractère urgent de cette question, car tout retard dans l’action pourrait intensifier les défis actuels. L’ESMC demande de toute urgence à la Commission européenne d’adopter les mesures d’urgence clés suivantes au plus tard dans les deux prochains mois :

1. Établir un mécanisme de rachat au niveau européen pour les stocks accumulés de modules solaires photovoltaïques dans l’UE.

2. Modifier immédiatement le cadre temporaire de crise et de transition (TCTF) pour permettre le financement des projets utilisant des modules solaires photovoltaïques produits par l’UE ou les dépenses opérationnelles des producteurs de modules solaires photovoltaïques de l’UE.

3. Accélérer la mise en œuvre des éléments de soutien des producteurs photovoltaïques de l’UE décrits dans les initiatives législatives de la loi sur l’industrie nette zéro (NZIA) et de la réglementation sur le travail forcé (FLR) de juillet 2024 en créant un système d’enchères de résilience simplifié et efficace pour une période temporaire.

Donner un répit aux producteurs de modules solaires photovoltaïques de l’UE

Les mesures proposées devraient être mises en œuvre sous forme d’un ensemble de mesures pour une période temporaire afin de stabiliser la situation des producteurs de modules solaires photovoltaïques de l’UE et d’éviter de nouvelles retombées sur d’autres secteurs associés. L’activation de ces mesures est impérative pour donner un répit aux producteurs de modules solaires photovoltaïques de l’UE au cours de la période intérimaire des 2 à 3 prochaines années jusqu’à ce que la loi sur l’industrie nette zéro et la réglementation du travail forcé, actuellement en cours de législation, entrent en vigueur. Sachant que la baisse des prix des modules solaires photovoltaïques peut avoir un impact positif sur le déploiement du photovoltaïque, les prix actuels, également inférieurs aux coûts de production chinois, ne peuvent pas être considérés comme la nouvelle norme. Toute comparaison avec les modules solaires photovoltaïques européens doit être basée sur des coûts de production durables et des marges adéquates. Ainsi, si les mesures d’urgence proposées ne peuvent être adoptées rapidement dans les deux prochains mois, les mesures de défense commerciale constitueraient un dernier recours inévitable. Cela implique d’ouvrir une enquête en matière de sauvegardes, d’appliquer des mesures de sauvegarde provisoires et éventuellement de l’étendre pour inclure d’autres mesures de défense commerciale. « Les décisions critiques potentielles doivent être prises aujourd’hui, sans quoi les générations futures seront affectées, ce qui sapera sérieusement les aspirations de l’UE à un avenir énergétique durable et résilient », conclut le Dr Johan Lindahl.