Les rassurants partenariats scientifiques dâ€™Urbasolar autour du dÃ©veloppement des centrales solaires flottantes

L’engagement d’Urbasolar en faveur de la production durable et vertueuse d’énergie solaire se traduit par une collaboration active avec des instituts de recherche et des experts scientifiques. À travers plusieurs partenariats stratégiques, les experts du groupe étudient notamment les aspects environnementaux et techniques de ses centrales solaires flottantes afin d’améliorer son offre et s’assurer de la pertinence de ses solutions. Aperçu des principaux projets de recherche en cours !

PROJET SOLAKE/ECLIPSE : Impact des centrales flottantes sur la biodiversité aquatique

Urbasolar contribue au projet de recherche SOLAKE/ECLIPSE, mené en collaboration avec le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et financé par l’ADEME, l’OFB et l’Europe, afin d’étudier les conséquences des centrales photovoltaïques flottantes sur les écosystèmes lacustres. Ce programme, coordonné par le directeur de recherche du CNRS, Julien Cucherousset et débuté fin 2020, vise à analyser l’impact potentiel des installations solaires flottantes sur la biodiversité aquatique et le fonctionnement des écosystèmes. Des capteurs-enregistreurs ont été installés et des mesures régulières sont effectuées dans des plans d’eau équipés par les centrales d’Urbasolar afin de mieux comprendre les interactions entre l’infrastructure solaire et son environnement naturel. Ces mesures sont comparées à celles obtenues dans des plans d’eau sans centrale flottante, avant et après installation des centrales. Les données récoltées permettent de renforcer la connaissance scientifique dans ce domaine afin de concilier transition énergétique et enjeux relatifs au déclin de la biodiversité.

Trust PV : Amélioration des Performances avec Innosea et TU Delft

Urbasolar participe également au programme de recherche européen Trust PV, en partenariat avec Innosea et l’université de TU Delft. Ce programme a notamment pour objectif d’obtenir une meilleure compréhension du comportement des centrales flottantes.

Comportement mécanique de la structure flottante

En partenariat avec Innosea, Urbasolar a équipé sa centrale flottante de Peyssies avec des capteurs afin d’étudier la corrélation entre les sollicitations environnementales telles que le vent, et la tension dans les lignes d’ancrage de la structure flottante. L’analyse a montré que les lignes d’ancrage permettant de maintenir la position de la centrale flottante sont dimensionnées pour supporter des sollicitations environnementales bien supérieures à celles auxquelles elles sont réellement exposées et a permis d’améliorer les performances des centrales flottantes.

Comportement électrique des panneaux solaires

Les ingénieurs d’Urbasolar ont étudié les effets de refroidissement potentiels des panneaux solaires lorsqu’ils sont installés sur des plans d’eau. En effet, les températures élevées peuvent nuire aux performances des modules photovoltaïques. En partenariat avec Innosea et TU Delft, Urbasolar a installé des capteurs de températures sur sa centrale flottante de Peyssies pour déterminer si la présence d’eau sous les panneaux pouvait améliorer leur rendement en les rafraichissant. Ce type d’investigation est essentiel pour optimiser les performances des installations et adapter les projets aux contraintes climatiques locales.

Centrale flottante de Peyssies

Guidelines de Conception avec DNV : Conception de l’ancrage et de l’amarrage pour les centrales flottantes

Afin de garantir la durabilité et la sécurité des centrales flottantes, Urbasolar travaille avec DNV, le principal organisme de certification maritime, dans le cadre d’un groupe de travail sur la conception de l’ancrage et de l’amarrage. Ce partenariat se concentre sur l’élaboration de lignes directrices (guidelines) visant à garantir que les ancrages et systèmes d’amarrage des centrales répondent aux exigences le plus strictes en matière d’environnement et de sécurité. En partageant ses connaissances avec d’autres acteurs de la filière, ce projet permet à Urbasolar de renforcer son expertise et de contribuer à l’élaboration de standards pour l’ensemble du secteur.

Études de Durabilité des Flotteurs avec le CTTM

La durabilité des flotteurs est un aspect clé des centrales flottantes. En collaboration avec le CTTM, Centre de Transfert de Technologie du Mans, Urbasolar a réalisé des tests exhaustifs en laboratoire pour évaluer la longévité des flotteurs fabriqués en polyéthylène haute densité. Ces tests ont permis de confirmer que les flotteurs utilisés sur les sites de Peyssies et de Noyant conservent des propriétés mécaniques satisfaisantes tout au long de leur durée de vie. De plus, les analyses ont montré une résistance exemplaire aux UV et une absence notable de diffusion de microplastiques, un atout majeur pour l’environnement ! Ces résultats rassurent quant à la qualité des fournisseurs et renforcent la confiance du groupe montpelliérain pour ses projets futurs.