In Sun We Trust offre aux FranÃ§ais la possibilitÃ© de louer leurs panneaux solaires : 45 â‚¬ par mois, garantie 20 ans

Pour lever un des plus gros freins à l’investissement dans l’énergie solaire (50 % des Français(es) seraient plus susceptibles d’investir dans des panneaux photovoltaïques s’il existait des conditions financières avantageuses permettant de réduire l’investissement nécessaire selon un sondage Opinionway et In Sun We Trust), la startup In Sun We Trust lance une offre de location de panneaux photovoltaïques à partir de 45 € / mois. Nouveautés !

Avec cette offre innovante de location, In Sun We Trust, le tiers de confiance du solaire résidentiel est le premier acteur du secteur à offrir une garantie technique et de maintenance sur 20 ans aux particuliers qui se lancent dans un projet solaire. Comment ca marche ?

- Après quelques vérifications financières, les particuliers signent un contrat de location (à partir de 45 € par mois) ;

- In Sun We Trust se charge de l’installation et des démarches administratives ;

- Le suivi et l’entretien de l’installation sont complètement pris en main par In Sun We Trust qui intervient en cas de pépin, pendant toute la durée du contrat de location ;

- Les particuliers produisent, consomment leur propre électricité et bénéficient de l’ensemble des aides de l’état ainsi que des bénéfices de la vente du surplus produit ;

- A partir de la 10e année, le particulier peut librement décider d’acheter son installation ou de continuer à louer.

Une opération sans risque pour rendre le solaire plus accessible

En plus de faciliter le lancement d’un projet solaire au départ, en évitant aux particuliers de débourser ou d’emprunter les 6000 à 7000 euros que représente l’investissement d’une installation, ce modèle garantit à 100% l’installation.

En effet, puis qu’In Sun We Trust prend en charge l’entretien et les éventuelles réparations à apporter aux panneaux pendant toute la durée du bail, le locataire est assuré de ne pas avoir à débourser le moindre euro pour la maintenance de son équipement lors de cette période. La productivité de ces panneaux lui est donc garantie pendant 20 ans.

Une promesse qui saura convaincre les Français qui sont encore 50 % à penser que la durée de vie d’un panneau solaire ne dépasse pas 10 ans (selon un sondage Opinionway et In Sun We Trust). « Nous sommes aujourd’hui ravis de proposer l’alternative de la location à tou(te)s les Français(es). Ils peuvent désormais se lancer sans risque, ni être freinés par l’investissement de départ, dans un projet solaire qui leur permettra de produire leur propre énergie verte pour réduire le montant de leurs factures ” explique David Callegari, co-fondateur et Directeur Général d’In Sun We Trust.“C’est avec des offres similaires, que le marché du solaire résidentiel a explosé ces dernières années aux Etats-Unis. Au vu du démarrage que nous observons en Europe, cette solution pourrait être un véritable levier de croissance verte. »

Un bouleversement du marché a l’échelle européenne

Le lancement de cette offre en France par In Sun We Trust s’inscrit dans une dynamique européenne de démocratisation du photovoltaïque résidentiel. En effet, Otovo leader européen du secteur, avec lequel la start-up a fusionné en 2019, a déjà lancé une offre similaire en Suède, en Norvège et en Espagne.

En Espagne, premier pays du Groupe à avoir bénéficié de ce nouveau mode de financement, le volume d’activité d’Otovo a depuis augmenté de 30 %. Fort de ce succès, le Groupe lance aujourd’hui cette nouvelle offre en France et prévoit de la dupliquer en Italie et Pologne avant la fin d’année. A l’échelle continentale, le Groupe prévoit ainsi d’atteindre entre 5 000 et 6 000 panneaux solaires soit 2,1 mégawatt-crête (MWc) loués d’ici à fin 2021.