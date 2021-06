Nouveau CEO du groupe VSB : FrÃ©dÃ©ric LanoÃ« prend la direction du groupe

Le groupe VSB, développeur international de projets énergétiques éoliens et photovoltaïques, vient d’annoncer un changement à sa tête : depuis le 1er juin 2021, c’est Frédéric Lanoë qui, riche d’une longue expérience internationale des énergies renouvelables, assume la direction du Groupe. Portrait !

VSB Group donne un relief encore plus international à son équipe dirigeante en accueillant son nouveau PDG, Frédéric Lanoë (48 ans). Ce dernier était depuis 2017 directeur général de VALOREM, un développeur international de projets, opérateur et fournisseur d’énergie basé en France et actif en Finlande, Grèce et Colombie. Il avait auparavant occupé le poste de directeur France et Belgique ainsi que celui de membre de conseils d’administrations du développeur portugais EDP Renewables. De 2013 à 2016, il avait par ailleurs été président de l’association professionnelle France Énergie éolienne. Il était entré dans le monde des énergies renouvelables en lançant en 2007 WPD Offshore en France après avoir œuvré pendant 12 ans dans des secteurs variés. Frédéric Lanoë est diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.« Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir intégrer dans nos rangs un responsable chevronné pour accompagner la croissance du groupe VSB dont l’objectif est de devenir le leader européen en matière d’énergies renouvelables », a déclaré Frank Finzel, président du comité consultatif du groupe VSB. Et David Daum, directeur général de Partners Group, d’ajouter : « En mettant à profit notre réseau mondial, nous avons pu trouver un dirigeant disposant d’une expérience internationale qui nous aidera à consolider et développer les activités du groupe en Europe. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler à ses côtés ! » Frédéric Lanoë remplace Marko Lieske qui a dirigé la holding avec succès depuis début 2020. Aux fonctions de directeur financier (CFO), ce dernier sera désormais à nouveau en mesure de vouer toute son attention aux aspects financiers du groupe.



« C’est pour moi un honneur de rejoindre ce groupe, véritable pionnier des énergies renouvelables solidement implanté en Allemagne et en France. À mon poste de directeur général, je concentrerai mes efforts pour faire du groupe VSB un producteur indépendant d’électricité prospère, à la croissance durable. Nous allons pour ce faire capitaliser sur nos nombreux projets et les convertir en actifs opérationnels dans l’ensemble de nos marchés. Les perspectives en France, portées par VSB énergies nouvelles et ses six agences étant particulièrement prometteuses » a déclaré le nouveau CEO.