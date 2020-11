Lhoist et Total Quadran signent un partenariat pour le co-dÃ©veloppement de centrales solaires

Lhoist, un des leaders mondiaux en production de chaux, dolomie et autres minéraux, et Total Quadran, filiale à 100% de Total dédiée à la production d’électricité renouvelable en France, ont signé un accord de partenariat exclusif pour le co-développement de centrales photovoltaïques sur plusieurs sites de Lhoist en France. Une collaboration fructueuse !

Le partenariat entre Lhoist et Total Quadran permettra de développer plus de 83 MW répartis sur 11 sites français du Groupe Lhoist représentant une surface totale d’environ 111 hectares. Quatre de ces centrales permettront à Lhoist d’autoconsommer l’énergie directement produite sur site. Ces centrales qui représenteront ensemble plus de 194 000 panneaux photovoltaïques seront construites et exploitées par Total Quadran. L’électricité produite grâce à ces centrales photovoltaïques correspondra à l’équivalent de la consommation moyenne de 70 000 habitants ou environ 70% de la consommation électrique de Lhoist en France.

Mutualiser les expertises des deux groupes

Total Quadran et Lhoist sont tous les deux engagés dans la transition vers la neutralité carbone. Dans le cadre de ce partenariat de co-développement Lhoist pourra, grâce au soutien de Total, diminuer l’intensité carbone de ses produits et participer à l’amélioration du bilan énergétique de ses partenaires commerciaux. Avant construction, ces projets de centrales photovoltaïques seront présentés lors des prochains Appels d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pour obtenir un tarif d’achat, et seront mis en service à horizon 2023, les études étant déjà en cours. Total Quadran vient par ailleurs de remporter 20% des volumes du dernier appel d’offres de la CRE. « Ces projets multisites en partenariat avec un grand acteur industriel contribueront à l’atteinte des objectifs du Groupe de 35 GW de capacités de production d’origine renouvelable d’ici 2025. Le développement de ces centrales solaires permettra de mutualiser les expertises des deux groupes afin de favoriser leur mise en service rapide » a déclaré Thierry Muller, Directeur Général de Total Quadran.

Un partenariat qui pourrait s’étendre en France et dans le monde

« La vision à long terme de ses activités est au cœur des préoccupations d’un groupe familial tel que le Groupe Lhoist. Au fil des années, notre engagement en faveur du développement durable est devenu un élément clé de notre stratégie. Ce projet ambitieux d’énergie verte en France est en parfaite adéquation avec les efforts que nous déployons pour contribuer à la transition vers la neutralité carbone. Il s’inscrit en outre dans une logique de partenariat avec les acteurs proches de nos usines, populations, collectivités locales, associations environnementales, ainsi qu’avec nos clients qui pourront le valoriser dans leur propre bilan carbone » a confié Jacques Chanteclair, Vice-Président et Directeur Général de Lhoist Southern Europe. « Total Quadran et Lhoist ne s’interdisent pas d’ouvrir ce partenariat à d’autres sites en France et d’autres zones géographiques au niveau mondial » a conclu Thierry Muller, Directeur Général de Total Quadran.