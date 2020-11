Corsica Sole lance la plus importante opÃ©ration de financement de fonds participatifs en capital en France pour une centrale PV

CS Solaire, filiale du groupe Corsica Sole, vient de lancer la campagne de financement participatif pour son projet de ferme solaire de 27 MWc en construction à Picarreau (Jura). Une opération financière record en France par son ampleur !



L’ambitieuse opération de financement de CS Solaire représente la plus importante levée de fonds participatifs en capital pour une seule centrale photovoltaïque en France. En effet, 40% du montant des fonds propres nécessaires seront ouverts à l’actionnariat citoyen, soit 1,3 million d’euros sur un investissement total de 18,3 millions d’euros. Autre élément fort du dispositif, cette contribution sera d’origine 100% locale. Conformément au cahier des charges de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), les actions proposées seront réservées à la Commune de Picarreau, aux habitants du Jura et des 5 départements limitrophes : Ain (01), Cote d’Or (21), Doubs (25), Haute-Saône (71), Saône et Loire (71). Ce projet leur offre ainsi une opportunité exceptionnelle d’agir et de se mobiliser pour la transition énergétique de leur territoire. Engagée en novembre 2020, la campagne de souscription finira en janvier 2021. Elle a été confiée à l’association locale AJENA Environnement et Energie et à ENERFIP, l’un des leaders du financement participatif des projets d’énergies renouvelables.

« Un modèle de développement local 100% durable et citoyen »

La ferme solaire de Picarreau sera la plus grande centrale de Franche-Comté. CS Solaire avait été lauréat de l’appel d’offres 4.5 de la CRE de février 2019. Les travaux sur ce site de 27 hectares ont commencé début 2020 et la centrale entrera en service en 2021. Produisant 29,5 GWh par an, soit la consommation annuelle d’électricité de 10 000 foyers, elle permettra ainsi d’éviter l’émission d’environ 1200 tonnes de CO2 par an. Le projet est par ailleurs accompagné d’un important volet environnemental. « A Picarreau, explique Michael Coudyser, Directeur général de Corsica Sole, nous expérimentons un modèle de développement local 100% durable et citoyen. Le projet a été conçu en étroite collaboration avec les acteurs locaux : Mairie de Picarreau, associations environnementales, citoyens. Il était logique que les habitants de ces départements puissent être aussi associés à la transition énergétique de leur territoire grâce à cet investissement citoyen ».