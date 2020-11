Parc PV dâ€™Ã‰rÃ´me-Gervans : CNR et la SEM Ã‰nergie RhÃ´ne VallÃ©e lancent une campagne de financement participatif avec Enerfip

Dès le 30 novembre sur Enerfip, les riverains et les collectivités du projet pourront faire fructifier leur épargne en investissant dans la centrale solaire d’Érôme-Gervans, une centrale photovoltaïque à proximité du barrage hydroélectrique de Gervans !

Porté par CNR, premier énergéticien français 100 % renouvelable et concessionnaire du Rhône depuis 1934, et SEM Energie Rhône Vallée, le projet de d’Érôme-Gervans consiste en l’installation de 16 104 panneaux photovoltaïques sur une parcelle située à proximité du barrage hydroélectrique de Gervans, aux lieux-dits « Le Garay » et « La Plaine ». La centrale occupera une surface totale clôturée de plus de 7,8 hectares. Présentant une puissance totale installée de 5 MWc, le parc photovoltaïque d’Érôme-Gervans produira environ 7 145 MWh par an. C’est l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 3 000 habitants (chauffage compris), soit près de deux fois la consommation électrique totale d’Érôme et Gervans.

Un investissement ouvert aux citoyen·es du territoire à hauteur de 300 000 €

Afin d’associer les habitant·es du territoire à ce projet vertueux de transition énergétique, CNR et la SEM Energie Rhône Vallée ont souhaité mettre en œuvre un financement citoyen. Il s’agit de la neuvième campagne d’investissement participatif proposée par CNR sur la plateforme Enerfip, après avoir collecté 3 375 000 € lors des 8 projets d’énergie renouvelable de la Vallée du Rhône. Avec un montant minimal de 10 €, chaque citoyen·e peut investir la somme de son choix et bénéficier d’une rémunération très attractive en plus d’un engagement de court terme. L’investissement s’effectuera en ligne sur Enerfip.fr, en quelques clics, dès le 30 novembre. L’objectif de la collecte pour cette campagne de financement participatif est fixé à 300 000 euros.

Encadré

Le chantier en détails

Démarré en 2015, ce projet valorise et réhabilite une zone d’activité économique, sans conflit d’usage avec une fonction agricole ou une sensibilité écologique. Après les différentes phases d’étude et d’élaboration des dossiers de permis de construire et de candidature, le chantier a débuté en septembre 2019 avec les phases de préparation du site (abattage des arbres, réglage de la topographie et pose de la clôture). Les travaux de mise en place des réseaux et des structures ont débuté en juin 2020, s’en suivra la mise en place des bâtiments électriques et les opérations de mise en service prévues pour mars 2021.