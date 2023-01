PCRE : 240 000 000 â‚¬ pour construire plus de 1,2 GW d’actifs solaires en Irlande et se dÃ©velopper Ã  l’international

Power Capital Renewable Energy, producteur indépendant irlandais d’énergie solaire (IPP), vient de clôturer un financement pouvant atteindre 240 000 000 € de levée de fonds propres à la construction avec un consortium de prêteurs géré par Eiffel Investment Group comprenant la compagnie d’assurance belge Ethias et la Banque Européenne d’Investissement. Objectif de Power Capital Renewable Energy : 1,2 GW de projets solaires à horizon 2025.

La levée de fonds dispose d’une tranche initiale de 100 000 000 €. Une partie de ce montant sera utilisée pour construire des actifs bénéficiant de Contrats d’achat (PPA) signés avec Microsoft et une autre entreprise technologique, le solde des actifs ayant obtenu des tarifs dans la vente aux enchères irlandaise RESS2. 100 000 000 € supplémentaires peuvent être mis à disposition grâce à une tranche supplémentaire pour construire plus d’actifs dans le pipeline de Power Capital, tandis que jusqu’à 40 000 000 € peuvent être mis à disposition pour l’expansion internationale.

Le Ministre irlandais de l’environnement, du climat et des communications Eamon Ryan a déclaré “Ce nouveau soutien européen pour 1,2 GW d’investissement dans l’énergie solaire en Irlande est un vote de confiance pour les énergies renouvelables irlandaises. Il permettra à l’électricité solaire de remplacer l’utilisation de combustibles fossiles pour alimenter l’Irlande les jours ensoleillés et contribuer à notre objectif de près de 5 GW d’énergie solaire d’ici 2025 ». Power Capital a été acquis par Omnes Capital en 2020, qui a depuis repositionné le développeur solaire irlandais pour qu’il devienne un IPP.

Eiffel Investment Group, Ethias et la BEI témoignent de la confiance que les prêteurs privés et publics ont dans leur stratégie et leurs capacités. Pierre-Antoine Machelon, responsable des infrastructures chez Eiffel Investment Group, et Roman Londner, vice-président de l’équipe Infrastructure, ont tenu à préciser : « Nous sommes très enthousiasmés par ce partenariat avec Power Capital car nous sommes convaincus de l’excellence opérationnelle de l’équipe de Power Capital et de son offre prometteuse et diversifiée de portefeuilles de projets. Assurer le financement de ces projets d’énergies renouvelables irlandaises est une nécessité absolue pour atteindre nos objectifs de transition énergétique commune objectifs en Europe ».

Pour Justin Brown et Peter Duff, co-PDG et fondateurs de Power Capital

Renewable Energy, il est « fantastique d’attirer un club d’investisseurs d’une telle importance dans le secteur solaire irlandais. Nous avons déjà commencé la construction et nous nous attendons à ce que 230 MW soient achevés d’ici la fin de cette année dans les comtés de Cork, Wexford, Louth et Meath. Bénéficiant du soutien d’Eiffel Investment Group, la BEI et Ethias nous permettront d’étendre rapidement notre déploiement de construction au cours des prochaines ans.”

Et Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement, de conclure : « La Banque européenne d’investissement est heureuse de soutenir l’un des plus grands investissements dans l’énergie solaire en Irlande. Cette nouvelle initiative renforcera la production d’énergie renouvelable et la réduction des émissions de carbone. Elle montre comment les partenaires européens accompagnent la transition énergétique ».