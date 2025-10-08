Dans le Lot-et-Garonne, un projet agrivoltaÃ¯que sâ€™Ã©crit au fil de Laplume

Ã€ Laplume, BayWa r.e., la SEM Avergies et la famille Guiol dÃ©veloppent un projet agrivoltaÃ¯que associant des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques semi-transparentes et des trackers solaires. Objectif : protÃ©ger noisetiers et cultures des alÃ©as climatiques, tout en produisant lâ€™Ã©quivalent de plus de la moitiÃ© de la consommation Ã©lectrique rÃ©sidentielle dâ€™Agen.

Le projet de Laplume prÃ©voit dâ€™Ã©quiper d’ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques semi-transparentes une quinzaine d’hectares de noisetiers, tandis que des trackers solaires seront installÃ©s sur une trentaine d’hectares de grande culture. Ces installations permettront de produire plus de 48 000 MWh d’Ã©lectricitÃ© verte, soit la consommation d’environ 21 000 personnes, tout en apportant des solutions aux alÃ©as climatiques auxquels font face les exploitants agricoles.Â La famille Guiol, BayWa r.e. et la SEM Avergies, filiale du syndicat dâ€™Ã©nergie regroupant les 319 communes du Lot-et-Garonne, collaborent depuis 3 ans pour mener Ã bien ce projet agrivoltaÃ¯que. Des Ã©tudes techniques, environnementales, agricoles et paysagÃ¨res ont Ã©tÃ© lancÃ©es fin 2023. Le dÃ©pÃ´t des demandes dâ€™autorisations est prÃ©vu dÃ©but 2026. Sous rÃ©serve dâ€™obtention des autorisations, la mise en service pourrait intervenir Ã horizon 2030.

Des panneaux semi-transparents conÃ§us pour les noisetiers

Le projet de Laplume prÃ©voit notamment lâ€™installation dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques semi-transparentes couvrant 15 hectares de vergers. Ces panneaux filtreront une partie de la lumiÃ¨re pour sâ€™adapter aux besoins des noisetiers, rÃ©duisant lâ€™Ã©vapotranspiration et protÃ©geant les cultures des Ã©vÃ©nements climatiques extrÃªmes, tels que les vagues de chaleur ou la grÃªle. Un dÃ©monstrateur de 4 hectares est actuellement dÃ©veloppÃ© par la SEM Avergies Ã La-Sauvetat-sur-LÃ¨de, avec lâ€™appui dâ€™ACTEAM ENR, BayWa r.e. et dâ€™un collectif dâ€™experts agricoles et scientifiques (Invenio, AgrisolÃ©o, Solagro, ACMG), et sera construit prochainement. Plusieurs degrÃ©s de transparence sont expÃ©rimentÃ©s et les premiers rÃ©sultats attendus orienteront le choix final des panneaux.

Des trackers solaires en inter-rang de grandes cultures

Face aux incertitudes de dÃ©bouchÃ©s de la filiÃ¨re noisette, la famille Guiol a dÃ©cidÃ© de diversifier son activitÃ© agricole. Lâ€™exploitation amorce ainsi un retour vers son activitÃ© historique : la grande culture. Cette diversification permettra de prÃ©server la viabilitÃ© Ã©conomique de lâ€™exploitation et de la pÃ©renniser dans une perspective de transmission du pÃ¨re Ã la fille. Des trackers solaires vont Ãªtre installÃ©s en inter-rang sur une trentaine dâ€™hectares de grandes culturesÂ : il sâ€™agit de modules photovoltaÃ¯ques sur structures monopieux suivant la course du soleil et dont lâ€™orientation est pilotable en cas de passages dâ€™engins agricoles. De quoi protÃ©ger contre le gel, la grÃªle et les brÃ»lures solairesÂ ! Mais aussi assurer une meilleure pollinisation. En matiÃ¨re de charges dâ€™irrigation, 30 Ã 50 % dâ€™Ã©conomie dâ€™eau sont attendues. Â« Nous travaillons avec nos partenaires Ã faire Ã Laplume un projet agrivoltaÃ¯que de qualitÃ©, porteur de valeur agricole et Ã©conomique et bien intÃ©grÃ© dans le territoire. Pour faire Å“uvre de pÃ©dagogie nous avons mis en place une permanence qui vise Ã informer la population locale et Ãªtre Ã lâ€™Ã©coute des attentes Â» indique Celia Couvert, cheffe de projets solaires de BayWa r.e. France.