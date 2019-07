LG Solar renforce ses Ã©quipes et ambitionne de confirmer sa croissance en 2019

La division solaire de LG Electronics a enregistré une année record en 2018 : le fabricant de modules photovoltaïques haute performance a augmenté ses ventes, lancé de nouveaux produits encore plus puissants sur le marché et a développé ses capacités de production. LG a poursuivi cette croissance au premier trimestre 2019. Avec ses modules haut de gamme et ses systèmes de stockage d’énergie de la série LG ESS, LG entend bien poursuivre sur la voie du succès. LG annonce également le renforcement de son équipe commerciale à l’échelle européenne.

En 2018, LG Solar a réussi à augmenter ses ventes en Europe de plus de 60% par rapport à 2017. En effet, les consommateurs optent de plus en plus pour des modules de haute qualité, fiables et avantageux sur le plan écologique et économique. Une tendance primordiale compte tenu de la demande croissante d’énergie. Dans ce contexte, LG Solar a bien l’intention d’améliorer encore ses résultats aux deuxième et troisième trimestres 2019 et d’augmenter à nouveau les ventes de ses modules.

La série V5 optimise la production au-delà des seules performances des modules

LG est bien positionné avec sa gamme de produits de la série V5. Qu’il s’agisse de néophytes souhaitant investir dans le domaine de l’énergie solaire ou de technophiles avertis, les modules LG offrent le niveau de performance qui convient à chaque utilisateur. Le passage à la série V5 ne se traduit pas seulement par une amélioration du poids et des performances des modules. Dans le même temps, LG accroît la sécurité d’investissement de tous ses clients avec une nouvelle extension de la garantie de performance linéaire, au-delà de 25 ans. LG garantit dès maintenant plus de 90 % de la puissance de sortie après 25 ans pour tous ses modules NeON 2 et NeON R V5.

Une compétence accrue et une présence sur le marché renforcée

Afin de soutenir tous les marchés et clients de manière ciblée, LG Solar a renforcé son équipe commerciale européenne au cours du dernier trimestre. En qualité de Key Account Manager, Michael Ibesich est responsable de l’Autriche depuis le début de l’année. Nicolas Levavasseur renforce l’équipe commerciale en France et l’expert du marché solaire Fito Verdugo intervient sur les pays de la zone Benelux. LG Solar a également étoffé son équipe en charge du marché scandinave : Pejman Maparzadeh est promu et développera stratégiquement les ventes en tant que Sales Manager.

Au deuxième trimestre 2019, LG a également renforcé ses activités de vente sur les marchés allemand, italien et espagnol avec des effectifs supplémentaires. Les deux experts solaires Adam Glapiak et Alexander Schopf vont renforcer le marché allemand. Luca Fafanelli soutiendra l’équipe commerciale en tant que directeur commercial en Italie et Jordi Garcia continuera à développer le marché espagnol en tant que directeur commercial de LG. « La demande en équipement solaire a encore augmenté l’année passée. De plus en plus de consommateurs attendent avant tout des solutions fiables et efficaces. Ils se tournent donc vers nos modules haute performance. Nos partenaires et nos clients finaux connaissent notre niveau élevé d’exigence et apprécient notre portefeuille de produits innovants. En étoffant l’équipe de vente, LG renforce également sa présence sur de nombreux marchés européens », explique Michael Harre, vice-président du groupe EU Solar Business chez LG Electronics. « En nous appuyant sur cette expertise, sur notre promesse de qualité et sur nos futures innovations, nous avons l’intention de réitérer nos belles performances au deuxième trimestre 2019. »

