Et l’Ã©lectricitÃ© de poursuivre sa course folle Ã  la hausse au cÅ“ur des vacances dâ€™Ã©tÃ©â€¦

L’épée de Damoclès de la hausse continue des tarifs d’électricité se fait de plus en plus menaçante. Après la hausse entérinée de 6,8% au 1er juin, voici que la CRE, conformément au code de l’énergie, propose aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie une hausse moyenne des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) de 1,23 % TTC au cœur de l’été en pleine saison des vacances. La CRE indique que cette hausse est nécessaire pour tenir compte de l’évolution du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) au 1er août. Quand les dépenses d’acheminement de l’électricité jusqu’au consommateur final augmentent, les tarifs suivent le mouvement.

L’évolution proposée consiste, en métropole continentale comme dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI), en une hausse de 1,26 % TTC des TRVE pour les clients particuliers et une hausse de 1,10 % TTC pour les clients petits professionnels. Cette proposition tarifaire intègre également l’évolution des coûts commerciaux d’EDF et des coûts des certificats d’économie d’énergie (CEE). Dans les ZNI, où subsistent les tarifs réglementés pour les consommateurs ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kVA, la CRE propose une hausse de 1,04 % HT pour les clients aux tarifs jaunes et bleus plus et de 0,54 % HT pour les clients aux tarifs verts. Avec un tel rythme d’augmentation, l’énergie solaire photovoltaïque devient de plus en plus compétitive face à l’électricité du réseau.

