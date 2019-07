Olivier Loizeau, prÃ©sident dâ€™Atlansun, monte au crÃ©neau sur lâ€™attribution des projets de lâ€™AO CRE 4 bÃ¢timents

Dans un courrier adressé au ministre François de Rugy et Laurent Michel, directeur général de l’Energie et du Climat, Olivier Loizeau, président de la société Atlansun, revient sur les résultats de la dernière tranche (7ème période) de l’appel d’offres publiés le 26 juin 2019. Pour ce professionnel de la filière solaire, ces résultats donnent une image incompréhensible et paradoxale entre les annonces gouvernementales et les faits. « Cet appel d’offres a été souscrit à seulement 50% du volume appelé et pourtant 20% des dossiers éligibles ne sont pas retenus et ceci en totale contradiction avec le cahier des charges en cours de validité pour cette tranche. Il n’y aura donc que 40% du volume possible qui sera alloué, ce qui va à l’encontre des ambitions de la PPE, freine le dynamisme de notre filière solaire et ralentit notre Transition Energétique que nous voulons efficiente ».

Une rétroactivité inacceptable

Olivier Loizeau revient ainsi sur la règle de ne pas retenir 20% des dossiers éligibles, en cas de souscription insuffisante qui a été introduite très récemment dans la dernière version (8ème période) de l’AO susnommé et dans celui lié à l’autoconsommation annoncé par le ministre de Rugy le 19 juin dernier. « Même si cette règle peut surprendre, les acteurs de la filière solaire l’intégreront dans leurs plans d’affaires futurs. En revanche un changement rétroactif des règles d’un appel d’offres déjà publié ne peut être accepté et va ternir une nouvelle fois la confiance des investisseurs et mettre à mal la visibilité de nos entreprises dans ce secteur. C’est pourquoi nous vous demandons de réétudier l’attribution de cet appel d’offres en retenant l’ensemble des dossiers éligibles conformément au cahier des charges annoncé » écrit le chef d’entreprise un tantinet agacé. La balle est dans le camp du ministère…