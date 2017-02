LG Electronics remporte le label Top Brand PV Europe 2017

En 2017 et pour la quatrième année consécutive, LG Electronics remporte le label « Top Brand PV Europe ». Basée sur une étude détaillée menée par le bureau indépendant EuPD Research, LG Electronics a reçu les meilleures performances grâce à sa notoriété et sa gestion de la marque en Europe, ainsi que la note la plus élevée dans la catégorie des « modules solaires ».

Le label « Top Brand PV Europe » s’appuie sur une analyse approfondie des installateurs de panneaux solaires photovoltaïques sur le marché européen. Cette distinction a pour vocation de guider les entreprises pour les aider à choisir les technologies adaptées à leurs besoins et comparer les fournisseurs appropriés. Le label est exclusivement attribué aux principaux fabricants, et prend en compte leur notoriété et leur positionnement de la marque, mais également sur leur pénétration sur le marché et la satisfaction client. Depuis la création du label en 2010, LG Electronics s’est systématiquement classée parmi les meilleurs fabricants grâce à ses performances et sa qualité de service.

Le module BiFacial : de hautes performances et un stockage efficace

Leader sur le marché de la production de panneaux solaires photovoltaïques, LG Electronics poursuit activement son développement technologique dans les « énergies renouvelables », avec notamment le module très performant NeoN 2 BiFacial. Grâce à l’utilisation d’un film translucide à l’arrière du module combiné avec des cellules actives sur les deux faces, le rendement énergétique d’un seul module NeoN 2 BiFacial peut atteindre 375 watts. LG Electronics a également lancé une nouvelle solution de stockage. Le LG ESS couplé DC réduit le nombre d’étapes de conversion de puissance et assure un meilleur rendement global. Avec la connexion triphasée, il assure également un flux de courant stable.

« Nous sommes extrêmement heureux d’être à nouveau distingués comme étant la marque la plus performante sur le marché des panneaux solaires photovoltaïques en Europe. Ce prix récompense nos efforts continus pour fournir une technologie photovoltaïque innovante et performante, ainsi qu’un service rapide et fiable », déclare Michael Harre, Vice-président

de LG Solar Europe – LG Electronics Allemagne. « Avec une nouvelle gamme de produits innovants qui sera lancée cette année, nous continuons à renforcer notre position de leader sur le marché de l’énergie solaire en Europe ».

Plus d’infos…