Le DÃ©partement de la Gironde dÃ©clarÃ© Â« Territoire Ã  Ã©nergie positive pour la croissance verte Â»

Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, a reconnu la Gironde comme «Territoire à énergie positive pour la croissance verte». Ce programme national, pour lequel le Département s’était porté candidat, vise à inciter les collectivités territoriales à s’engager dans une politique de transition énergétique et à encourager les actions concrètes de réduction des besoins en énergie et de développement des énergies renouvelables. Cette reconnaissance du Ministère est accompagnée d’une subvention de 100 000 euros qui viendra en appui financier pour la réalisation du programme d’actions proposé par le Département (voir ci-dessous).

Le développement durable, un enjeu girondin depuis 1998

En Gironde, le développement durable est ancré au cœur des politiques publiques depuis 1998, notamment à travers son Agenda 21 et son Plan Climat Air Energie. Dès le début de son mandat, Jean-Luc Gleyze, président du Département, a créé une délégation spécifique à la transition énergétique et à la lutte contre la précarité énergétique. Sa mission vise à être exemplaire et contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux, impulser l’exemplarité sur les territoires et accompagner les collectivités dans leur stratégie énergie-climat, lutter contre la précarité énergétique, favoriser la production d’énergies renouvelables et notamment solaire sur les biens départementaux, promouvoir la réduction des gaz à effet de serre en permettant le renouvellement du parc de véhicules départemental avec l’acquisition de véhicules électriques et le déploiement de 40 bornes de recharge sur le territoire, sensibiliser à la lutte contre le changement climatique et favoriser le pouvoir d’agir ensemble.