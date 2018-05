LG augmente la puissance du module NeON 2 BiFacial Ã  390 Watts

Le module haute performance LG NeON 2 BiFacial de LG Electronics est désormais disponible avec 72 cellules. Cette extension permet à LG d’augmenter la puissance de base de son module double face classique jusqu’à 390 Watts. Vous avez dit montée en puissance ?

Le module double face de LG Solar absorbe les radiations à l’avant et à l’arrière de sa cellule en utilisant une face arrière transparente qui les transforme en électricité. La technologie CELLO, basée sur des connecteurs de cellules à 12 fils ronds étroits, réduit les pertes d’énergie et permet au module de produire jusqu’à 30 % d’énergie supplémentaires par rapport aux autres modules sans double face. Dans les régions où la neige tombe en abondance en hiver, le module présente également l’avantage de générer de l’électricité sur sa face arrière, même si le front est recouvert de neige. Un atout intéressant car si le module produit de l’électricité et se réchauffe sur la face arrière, la neige située à l’avant du module peut donc fondre. Selon les recherches, les modules à double face montrent une augmentation significative du rendement par rapport aux modules normaux, en particulier dans les régions enneigées.

Une garantie étendue sur les produits et les performances

LG offre désormais une garantie de 15 ans au lieu de 12 ans pour le LG NeON 2 BiFacial. L’entreprise garantit également que la puissance de sortie réelle ne sera pas inférieure à 98 % pendant un an à compter de la date de début de garantie. A partir de la deuxième année, la puissance moyenne annuelle réelle pour les 24 années restantes ne sera pas en dessous de 0,5 % par an, de sorte qu’une puissance réelle d’au moins 86 % est toujours garantie à la fin de la 25ème année d’exploitation. « Grâce à l’extension du LG NeON 2 BiFacial, nous pouvons offrir un module de pointe dans lequel nous ne faisons aucun compromis et augmentons de manière significative notre niveau de performance. De plus, grâce au Performance Plus, nous soulignons non seulement le fait que nous prenons au sérieux les besoins du marché, mais aussi notre engagement envers la qualité et l’innovation », déclare Michael Harre, vice-président de EU Solar Business Group chez LG Electronics.

