ConfÃ©rence Tecsol le 5 juillet prochain Ã  Paris : la digitalisation du solaire pour un changement de sociÃ©tÃ©

Imaginez un monde où chacun de nous aurait la main sur l’énergie qu’il consomme, pour sa propre consommation domestique, pour ses loisirs ou même pour sa mobilité ? Une énergie propre, décarbonée, à un prix fixé pour vingt-cinq ans ou plus, faisant fi des hausses à venir des énergies fossiles conventionnelles. Tel est le futur qui se dessine avec la digitalisation de l’énergie solaire qui promet d’impacter l’ensemble de nos activités dans une grande transversalité. La transition énergétique, une révolution sociétale !

Le bureau d’études Tecsol organise le 5 juillet prochain au FIAP Jean Monnet de Paris une conférence pour appréhender ces nouveaux paradigmes impulsés par l’énergie solaire à travers une approche, à la fois réglementaire, juridique, économique, technique et prospective. Elle sera l’occasion de résoudre la nouvelle équation solaire, entre autoconsommation, stockage et mobilité.

Cette conférence tombe également à point nommé pour analyser et exégétiser les conclusions du groupe de travail ministériel sur le solaire conduit par Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Des conclusions attendues pour le 19 juin prochain sur l’ensemble des thématiques retenues. Un représentant de la DGEC sera d’ailleurs présent pour évoquer les mesures et nouveautés qui auront résulté de ce cycle de réflexion. Un focus sera également consacré à la future entrée en vigueur du TURPE spécifique à l’autoconsommation collective.

L’une des thématiques fortes de la journée sera l’autoconsommation PV, avec ou sans stockage : quels modèles d’affaires avec et sans stockage ? Quelles incidences du cadre réglementaire actuel et quelles perspectives d’évolution ? Stockage virtuel (solution « solar cloud » basée sur la technologie blockchain) ou stockage physique ? Quid des solutions basées sur des batteries de seconde vie ? Quel impact de l’autoconsommation avec stockage, facteur de résilience, sur le réseau électrique en zones non interconnectées ? Comment ces problématiques sont-elles traitées de par le monde ?

Autre thématique majeure de la journée, qui a le vent en poupe, le solaire comme moteur de l’électromobilité. Quelle réglementation pour soutenir le développement du véhicule électrique ? L’électricité solaire peut-elle s’imposer comme une brique du véhicule électrique intelligent ? Comment articuler batterie photovoltaïque, « vehicle-to-grid » et compteurs intelligents au service du réseau ? Quels retours d’expérience sur le recours à des bornes de recharge électrique couplées à des ombrières PV ? Quelles sont les solutions pour autoconsommer en itinérance, avec l’exemple de Sunchain ? Regard sur le monde, où en est le panorama européen des solutions de VE/PV ?

Enfin, pour conclure cette journée, un « grand témoin » viendra apporter sa vision prospective de l’énergie solaire. Une vision très actuelle tant il est vrai que demain commence aujourd’hui

Tout savoir sur la conférence/formation : la digitalisation du solaire pour un changement de société

Organisation : bureau d’études Tecsol

Jeudi 5 juillet 2018 à Paris

FIAP Jean Monnet – 30 rue Cabanis – 75014 Paris

