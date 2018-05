ProPV a reÃ§u d'EuPD le prix Top PV Supplier 2018 en France dans la catÃ©gorie grossiste

Basé sur les enquêtes avec des installateurs effectuées par EuPD Research Sustainable Management GmbH dans les domaines de la fidélisation des clients, de la satisfaction des clients et de la distribution de modules et d’accumulateurs, la société ProPV est l’un des meilleurs fournisseurs PV en France. En raison des services spéciaux, l’entreprise ProPV a reçu le label « Meilleur fournisseur PV » 2018 de EuPD Research après ceux reçus en 2016 et 2017. La plateforme « on line » de produits photovoltaïques fondée aux Pays-Bas en 2010 a connu depuis ses débuts une croissance insolente. Par sa simplicité de fonctionnement et son rapport qualité prix hors pair. Elle fait ainsi partie des sociétés qui ont connu la plus forte croissance quatre années de suite obtenant le « Gazelle Award ». Elle compte aujourd’hui 28 salariés dispatchés entre cinq bureaux européens Italie, Allemagne (2), Pays-Bas et France et trois entrepôts aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie. Elle gère 4 300 comptes clients entre détaillants, EPCistes et installateurs. Rien qu’en 2017, elle a enregistré plus de 50 000 commandes en Europe. Sa « news letter » affiche 12 000 abonnés. Et le site 135 000 pages vues par mois. Une belle réussite !

