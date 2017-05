L'exploitation et la maintenance des installations photovoltaÃ¯ques, un secteur d'activitÃ© en pleine croissance

Les modules solaires sont constamment exposés aux intempéries qui mettent les matériaux et les composants à rude épreuve. Pour garantir et optimiser la rentabilité des installations à long terme, les modules et systèmes doivent être régulièrement contrôlés et entretenus. La multiplication de grandes centrales photovoltaïques entre autres requiert des solutions efficaces et économiques pour l’exploitation et l’entretien, ce qui a favorisé l’établissement d’un marché dynamique de services spécifique à ce domaine. Cette année, Intersolar Europe, le premier salon professionnel au monde pour l’industrie solaire et ses partenaires, et l’Intersolar Europe Conference organisée en parallèle s’intéresseront donc de près à l’O&M (exploitation et maintenance) ainsi qu’aux évolutions actuelles, aux opportunités et aux défis de ce secteur.

Marché de l’O&M en 2021 : plus de 500 GW

D’après une étude de GTM Research et SoliChamba Consulting, le marché mondial de l’exploitation et de l’entretien a atteint en 2016 un volume total de 182 gigawatts soit 54 pour cent de plus que l’année précédente. Autrement dit, plus de 50 pour cent du marché O&M sont apparus au cours des deux dernières années. D’ici 2021, le volume de marché pourrait même tripler pour dépasser les 501 GW. La Chine, le Japon, l’Inde et les États-Unis sont les moteurs principaux de cette croissance. Notamment aux États-Unis et en Inde, la tendance aux grands portefeuilles O&M connaît une forte croissance, car la part des grandes centrales photovoltaïques est particulièrement élevée. Rien que sur le marché nord-américain, le volume devrait dépasser le milliard de dollars américains d’ici 2020 selon une étude de IHS Markit.

L’exploitation et la maintenance des installations photovoltaïques incluent le contrôle du bon fonctionnement ainsi que l’optimisation de la rentabilité des installations, la réparation, la mise en œuvre des innovations techniques, la réduction des dysfonctionnements et l’optimisation de certains processus. Le repowering, comme on l’appelle, fait aussi partie de l’O&M et contribue à l’optimisation des performances des installations photovoltaïques. Il vise à rétablir la puissance nominale d’origine après une certaine durée de fonctionnement et à compenser les pertes de rendement. Pour ce faire, un état des lieux précis des installations est établi et les modules solaires sont ensuite modifiés ou remplacés. Les différents prestataires utilisent pour la maintenance des dispositifs high-tech assurant le pilotage à distance et la surveillance qui travaillent avec des systèmes modernes de contrôle, de maintenance et de pronostic et ont recours par exemple à des drones et des robots.

Automatisation grandissante : l’utilisation des drones et de la robotique pour l’O&M

Cette année, Intersolar Europe et la conférence complémentaire accordent une place de choix à l’O&M des centrales photovoltaïques. La session « PV Power Plants : Operation & Maintenance Business » sera par exemple consacrée à l’activité grandissante d’exploitation et de maintenance et mettra en lumière les perspectives des prestataires et l’importance de leurs services. Les centres d’exploitation et de maintenance se chargent en effet des tâches comme le suivi des performances, l’enregistrement et le diagnostic des problèmes ainsi que l’organisation des travaux de maintenance sur place et aident à optimiser la rentabilité des installations grâce à la surveillance à distance. Néanmoins, la gestion des contrats, les réclamations au titre de la garantie ou l’assurance de la conformité à la législation font également partie des missions des prestataires. Sur le salon aussi, de nombreux exposants de renom comme SMA Solar Technology AG ou BayWa r.e. Operation Services GmbH présenteront sur leurs stands des produits et solutions pour l’exploitation et la maintenance des installations photovoltaïques.

Notamment lorsqu’il s’agit de gagner du temps, l’utilisation des drones et des robots présente de grands avantages, par exemple pour le diagnostic thermique des installations au sol et sur toiture. Ils permettent aussi de réduire fortement les coûts pour le nettoyage des cellules solaires et contribuent à augmenter la production d’électricité. C’est pourquoi cela vaut la peine d’envisager leur utilisation même pour de petites installations photovoltaïques. Ces technologies innovantes requièrent toutefois des connaissances approfondies et de l’expérience. La session « PV Power Plants : The Versatility and Impact of Drones & Robots » qui aura lieu pendant l’Intersolar Europe Conference abordera les différentes utilisations possibles des drones et robots pour l’inspection et la maintenance des centrales photovoltaïques. Elle présentera les avantages et les limitations de l’automatisation croissante et évoquera les futures applications potentielles.

Le forum de l’innovation et des applications (hall A4, stand 4.530) ne sera pas en reste. La série de présentations de la Société allemande pour l’énergie solaire consacrées à la maintenance et à l’exploitation des installations photovoltaïques montrera en quoi l’O&M permet de garantir le maintien de l’approvisionnement électrique et d’obtenir les meilleurs rendements possibles. Même les petites installations photovoltaïques jouent un grand rôle là aussi. Intersolar Europe 2017 aura lieu du 31 mai au 2 juin à la Messe München.

