BEENERGY, lâ€™apivoltaÃ¯sme

3Bee, l’agri-tech qui prend soin des abeilles présente, BEENERGY, un projet qui intègre les énergies renouvelables, l’apiculture et la protection de la biodiversité. Détails !

La crise énergétique mondiale provoque des changements inédits qui viennent accélérer la transition vers un système énergétique plus durable, selon la dernière édition du rapport de l’AIE sur l’énergie. Il est désormais nécessaire d’investir dans des projets durables et d’opter pour l’autoconsommation, afin de contourner les répercussions dues au réchauffement climatique. L’environnement est impacté et par conséquent les abeilles sont menacées. En effet, les sources de nectar et de pollen réduisent et la sécheresse est l’une des principales causes de la forte mortalité des pollinisateurs et de la faible production de miel. De ce fait, et pour de nombreuses raisons écologiques, la demande de panneaux photovoltaïque a explosé, notamment en France.

Les abeilles dansent entre les modules solaires

Afin de répondre à la mission principale de 3Bee qui est de prendre soin des abeilles, 3Bee lance son tout dernier projet BEENERGY, une approche complète pour intégrer les énergies renouvelables, l’apiculture et la protection de la biodiversité. BEENERGY est une approche agri-voltaïque, c’est-à-dire la production combinée d’énergie solaire renouvelable et de production agricole (cultures et production de miel), avec des zones spécifiques dédiées à la préservation de la biodiversité, permettant aux agriculteurs d’augmenter la rentabilité de leurs champs et d’améliorer la santé de l’environnement grâce à la technologie. L’année prochaine, BEENERGY sera appliquée à plus de 5 projets énergétiques couvrant une superficie de 250 hectares. Cette superficie sera plantée de plantes à haut pouvoir nectarifère et résistantes aux intempéries, qui deviendront une source de nectar pour les ruches (nourriture de base pour le développement des colonies) et favoriseront la biodiversité. Chaque hectare planté de cette manière fournit aux abeilles plus de 300 kg de nectar et absorbe 2 tonnes de Co2. 50 ruches seront installées sur les pâturages à nectar. Elles seront surveillées à l’aide de la technologie Hive-Tech, propriété de 3Bee, qui permet de contrôler en permanence la santé de la ruche, de diagnostiquer à l’avance les éventuelles pathologies et de soutenir les apiculteurs dans leur travail quotidien.

Des emplacements protégés

“Nous pensons que les abeilles sont le bio-modèle parfait pour surveiller la biodiversité d’une région. L’utilisation de la technologie pour détecter l’état de santé des abeilles et du territoire est une valeur fondamentale pour le secteur, comme le démontrent les 3 000 apiculteurs qui utilisent la technologie de 3Bee Tous les pollinisateurs, y compris les abeilles domestiques, sont le maillon fondamental de la chaîne de la vie. Il est aujourd’hui primordial de leur offrir des emplacements protégés et la présence d’essences nectarifères pour la génération de pâturages. Ce sont les étapes nécessaires pour générer un impact réel sur la biodiversité du territoire”. Niccolò Calandri, PDG et cofondateur de 3Bee. Pour vérifier l’impact réel de BEENERGY sur le territoire concerné, des cartes satellites et des capteurs surveillent, étape par étape, l’indice de biodiversité avant, pendant et après le début du projet. Un projet qui s’inscrit dans la continuité de 3bee qui souhaite développer des projets concrets à fort impact environnemental et social dans le monde.