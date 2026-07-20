Les Ã©nergies renouvelables ont couvert 33,2 % de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© de la France en 2025

Selon le Panorama de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable au 31 dÃ©cembre 2025 publiÃ© ces derniers jours, la production renouvelable a couvert 33,2 % de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© de la France mÃ©tropolitaine auÂ cours de lâ€™annÃ©e 2025 et a reprÃ©sentÃ© 27 % de la production totale dâ€™Ã©lectricitÃ©. Elle sâ€™est Ã©tablie Ã 148 TWhÂ (contre 150 TWh en 2024), cette lÃ©gÃ¨re baisse de la production Ã©tant principalement due Ã la baisse de laÂ production dâ€™hydroÃ©lectricitÃ© (qui avait connu des conditions particuliÃ¨rement favorables en 2024). La puissance totale du parc Ã©lectrique EnR â€“ hydroÃ©lectricitÃ©, Ã©olien, solaire photovoltaÃ¯que et bioÃ©nergiesÂ confondus â€“ sâ€™Ã©lÃ¨ve, fin 2025, Ã environ 84,3 GW. Cela reprÃ©sente une hausse de plus de 7,2 GW sur lâ€™annÃ©e 2025Â (+ 5,9 GW de solaire photovoltaÃ¯que, + 0,9 GW dâ€™Ã©olien terrestre, + 0,4 GW dâ€™Ã©olien en mer).

Solaire photovoltaÃ¯que

Avec 5 941 MW raccordÃ©s lâ€™annÃ©e derniÃ¨re, la puissance du parc solaire sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 30 438 MW au 31 dÃ©cembre 2025.Â La filiÃ¨re solaire a ainsi contribuÃ© Ã couvrir la consommation Ã©lectrique annuelle de la France mÃ©tropolitaine Ã hauteur de 7,4 %, avec 32,9 TWh produits en 2025 (+ 32,7 % par rapport Ã 2024). Le taux de couverture varie au cours de lâ€™annÃ©e, Ã©tant plus Ã©levÃ© en Ã©tÃ©.

Ã‰olien terrestre

Le parc Ã©olien terrestre atteint 23 870 MW de capacitÃ©s de production au 31 dÃ©cembre 2025, soit une croissance deÂ 883 MW. La filiÃ¨re a produit un volume de 43,9 TWh au cours de lâ€™annÃ©e 2025, en hausse de 2,5 % par rapport Ã lâ€™annÃ©e 2024. Le taux de couverture annuel de la consommation de la France mÃ©tropolitaine par lâ€™Ã©olien terrestre sâ€™Ã©tablit Ã 9,8 % pour lâ€™annÃ©e 2025.

Ã‰olien en mer

Fin 2025, la puissance totale installÃ©e du parc Ã©olien en mer atteint 1 919 MW (+ 415 MW par rapport Ã 2024). La filiÃ¨re a produit 5,7 TWh sur les douze derniers mois (+43,3 % par rapport Ã 2024) du fait de la montÃ©e en puissance du parc. Le volume de production de lâ€™Ã©olien en mer a reprÃ©sentÃ© 1,3 % de la consommation franÃ§aise sur lâ€™annÃ©e.

HydroÃ©lectricitÃ©

Le parc hydroÃ©lectrique est stable avec une puissance installÃ©e de 25 747 MW. La production hydroÃ©lectrique renouvelable 1 sâ€™est Ã©levÃ©e Ã 56,7 TWh en 2025, en baisse par rapport Ã 2024 (-19,2 %). Le volume de production dâ€™hydroÃ©lectricitÃ© renouvelable a reprÃ©sentÃ© 12,7 % de la consommation en France mÃ©tropolitaine pour lâ€™annÃ©e 2025.

BioÃ©nergies Ã©lectriques

La filiÃ¨re des bioÃ©nergies Ã©lectriques (incluant la production Ã partir de dÃ©chets) atteint une puissance installÃ©e de 2 295 MW, avec 14 MW de nouvelles capacitÃ©s. Sa production renouvelable sâ€™est Ã©levÃ©e Ã 8,9 TWh sur lâ€™annÃ©e 2025, en hausse de 2,5% par rapport Ã 2024. La filiÃ¨re couvre ainsi 2 % de lâ€™Ã©lectricitÃ© consommÃ©e en 2025 en France mÃ©tropolitaine.

Stockage

La filiÃ¨re du stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© par batteries continue sa dynamique de raccordement avec 1 617 MW raccordÃ©s Ã fin 2025, dont 410 MW installÃ©s en 2025. Les installations devraient continuer Ã sâ€™accÃ©lÃ©rer en 2026, comme en tÃ©moigne la forte dynamique des derniers trimestres (+195 MW au T3 2025 et +154 MW au T4 2025).

Ces rÃ©sultats sont issus du Panorama de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable au 31 dÃ©cembre 2025, Ã©laborÃ© par le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER), RTE, Enedis et lâ€™Agence ORE (OpÃ©rateurs de RÃ©seaux dâ€™Energie). Ce document est complÃ©tÃ© dâ€™un supplÃ©ment technique sur les technologies pour la production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable.

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www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/2026/07/SER_panoramaEnR-2025-1.pdf