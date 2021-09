Lettre ouverte des entreprises aux dirigeantes et dirigeants du G20 pour s’engager sur 1,5Â°C Ã  l’occasion de la COP26

Dans l’attente du prochain somment du G20 (Rome, 30-31 octobre 2021), la « Coalition for Higher Ambition » a invité les membres de Solar Heat Europe à signer une lettre ouverte, demandant des ambitions plus fortes pour le climat.

Rédigée par la Coalition « We Mean Business », cette lettre ouverte lance un appel aux gouvernements du G20 afin qu’ils s’engagent à réduire leurs émission de moitié d’ici 2030 et à zéro émission à l’horizon 2050. Cette ambition doit se refléter dans un renforcement des contributions déterminées au niveau national (Nationally Determined Contributions ou NDCs). Cette lettre demande plus précisément :

Une feuille de route détaillée à 2030 et 2050, pour donner aux entreprises une sécurisation au niveau réglementaire.

Un moratoire concernant la totalité de la production énergétique par le charbon à 2030 et la suppression immédiate de son financement, ainsi que la promotion des énergies renouvelables dans tous les secteurs.

L’alignement du financement public sur une trajectoire à 1,5°C.

La demande à l’unisson des entreprises pour exiger un futur inférieur à 1,5°C pousserait les politiques à lever les barrières qui freinent leurs actions en faveur du climat. Le G20 représente 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et doit se comporter en leader de l’environnement lors de la COP26. Les signatures sont possibles jusqu’au 15 septembre.

www.wemeanbusinesscoalition.org/g20-2021-french/