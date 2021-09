AEROCOMPACT lance un systÃ¨me de support brevetÃ© pour les installations photovoltaÃ¯ques en panneaux sandwich

L’expert autrichien en solutions de montage photovoltaïque AEROCOMPACT a développé un nouveau système de support révolutionnaire pour les systèmes d’énergie solaire sur panneaux sandwich. Le système de rayonnage breveté est la première solution sur le marché qui ne sollicite ni n’endommage les panneaux car il transfère toutes les forces de compression et de traction directement dans la sous-structure du toit. Au cœur de la solution de rayonnage du système modulaire COMPACT METAL se trouve le rail de support TR74 de 5,8 mètres, disponible depuis août.

Avec sa nouvelle solution de rayonnage, AEROCOMPACT a résolu un problème à l’échelle de l’industrie. Jusqu’à présent, les installateurs fixaient principalement les systèmes photovoltaïques aux panneaux sandwich en vissant la sous-structure directement sur la couche supérieure des panneaux avec des vis à tôle fines. Cependant, l’interaction des forces causées par la neige et le vent peut endommager de manière permanente la couche supérieure à long terme, entraînant des fuites, un détachement de la coque extérieure et une «ambiguïté statique» qui en résulte. En effet, les fabricants de panneaux sandwich signalent des dommages à grande échelle sur les toits des bâtiments.

Un rail raccordé à la panne

Grâce au nouveau système de support d’AEROCOMPACT, le rail ne repose pas directement sur le toit, mais se raccorde directement à la panne en dessous avec des vis de support auto-perceuses. La sous-structure PV repose entièrement sur celle-ci. Par conséquent, aucune force de compression ou de traction du vent ou de la neige n’est introduite dans les panneaux sandwich. « La portée du rail de support de 5,8 mètres de long est unique et les points d’introduction peuvent absorber des forces très élevées », explique Marco Rusch, responsable de la communication d’entreprise chez AEROCOMPACT. Des manchons d’écartement et des supports supplémentaires garantissent que la distance entre le rail et le toit est maintenue uniformément, assurant ainsi une bonne ventilation arrière. Un caoutchouc d’étanchéité pré-assemblé empêche l’humidité de pénétrer dans les billes surélevées. Un algorithme statique breveté régule la répartition optimale des points d’appui sur le toit dans le logiciel de planification AEROCOMPACT.

Les fabricants de panneaux sont enthousiastes

« Les principaux fabricants de panneaux sandwich sont enthousiasmés par notre conception de construction », se réjouit Marco Rusch. Il explique : « Habituellement, les systèmes photovoltaïques sont montés directement sur les panneaux de toit avec des vis à tôle, ce qui signifie que les forces de compression et de traction agissent sur les panneaux et les endommagent. Avec notre conception, les dommages sont presque impossibles. Pour cette raison, aucune approbation ou vérification supplémentaire des fabricants n’est requise pour l’installation, ce qui facilite également beaucoup la modernisation des systèmes d’énergie solaire en particulier. Ainsi, les systèmes d’énergie solaire peuvent même être installés avec le système de montage innovant sur des toits où ni la condition ni le fabricant du panneau ne sont connus. « Étant donné que la sous-structure du toit absorbe toutes les forces, peu importe quels panneaux ont été installés et quelles forces ils peuvent supporter », explique Marco Rusch. AEROCOMPACT exposera le nouveau rail de support et d’autres nouveaux produits entre septembre et novembre de cette année au salon ASEAN Renewable Energy à Bangkok, Intersolar Europe à Munich, Key Energy ITALY à Rimini, Renewable Energy India à Greater Noida, Solar Power International à la Nouvelle-Orléans, Solar Solutions International à Haarlemmermeer et Solar & Storage Live à Birmingham.

Encadré

Planification de la répartition de la charge

AEROCOMPACT a intégré la solution de fixation – adaptée aux pannes bois, acier et aluminium – dans AEROTOOL, son outil de planification interne. Là, les planificateurs peuvent trouver des automatismes pour une répartition optimale de la charge. Le système d’assemblage a été approuvé par un institut fédéral de certification. AEROCOMPACT est garanti 25 ans