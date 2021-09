TrinaTracker publie un livre blanc sur la fiabilitÃ© des roulements sphÃ©riques brevetÃ©s de longue durÃ©e

TrinaTracker, l’un des principaux fabricants de suiveurs solaires, a publié le livre blanc « Roulement sphérique TrinaTracker : composant breveté de longue durée en trois dimensions unique ». Le document prouve les avantages de la conception géométrique unique du roulement sphérique grâce à des tests rigoureux et à une fiabilité à long terme en extérieur. Des performances éprouvées depuis plus de 10 ans d’installations exposées à toutes les conditions !

Le livre blanc décrit les avantages des roulements sphériques par rapport aux roulements cylindriques conventionnels après avoir effectué de nombreux tests dans des installations réelles. TrinaTracker, toujours à la pointe de l’innovation et de la technologie de l’industrie solaire, a conçu et mis en œuvre un roulement à géométrie sphérique, ajoutant une valeur significative aux installations. Son articulation tridimensionnelle améliore l’adaptabilité au terrain et élimine les risques de désalignement et les forces supplémentaires qui créent une friction supplémentaire. De plus, l’assemblage des roulements sphériques réduit le temps et les coûts d’installation, et il ne nécessite aucune maintenance pendant la phase d’exploitation de l’installation.

Zéro défaillance

Selon le livre blanc, le roulement sphérique a fait ses preuves depuis plus de dix ans et représente plus de 6 GW d’assemblage. Un exemple de son efficacité à long terme se retrouve dans le projet Zuera, une centrale de 11 MW installée à Saragosse (Espagne), où les premiers roulements sphériques ont été déployés. Depuis l’interconnexion de cette centrale photovoltaïque en 2008, aucun cas de défaillance de roulement n’a été signalé. Jason Duan, responsable de l’unité commerciale Tracker chez Trina Solar, a déclaré : « Le roulement sphérique tridimensionnel breveté de TrinaTracker, unique à nos séries Agile 1P et Vanguard 2P, répond à l’objectif de la société d’augmenter le retour sur investissement de nos clients en réduisant le coût du BOS et d’assurer la fiabilité pendant le cycle de vie du projet. Aucune défaillance n’est signalée concernant les roulements sphériques TrinaTracker depuis leur première installation il y a plus de dix ans ».