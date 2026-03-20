Belgique : TotalEnergies et Holcim inaugurent la plus grande centrale solaire flottante dâ€™Europe dÃ©diÃ©e Ã  lâ€™autoconsommation

TotalEnergies et Holcim, acteur de rÃ©fÃ©rence de la construction durable, inaugurent en Belgique une centrale solaire flottante dâ€™une capacitÃ© de 31Â MW, situÃ©e Ã Obourg, sur un ancien site dâ€™extraction de craie, rÃ©habilitÃ© en lac.Â La centrale solaire produit 30 GWh/an dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, qui est autoconsommÃ©e par les installations de Holcim, ce qui en fait la plus grande centrale solaire flottante dâ€™Europe dÃ©diÃ©e Ã lâ€™autoconsommation.

Pour maximiser lâ€™intÃ©gration paysagÃ¨re, un forage dirigÃ© de plus de 700 mÃ¨tres a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© pour relier les panneaux Ã la sous-station Ã©lectrique. Â«Â Nous nous rÃ©jouissons de lâ€™inauguration de cette centrale solaire flottante, qui dÃ©montre la capacitÃ© des Ã©quipes de TotalEnergies Ã innover pour rÃ©pondre aux besoins de notre partenaire Holcim, que nous accompagnons comme dâ€™autres clients industriels dans leurs projets de dÃ©carbonation de leurs activitÃ©sÂ Â», a confiÃ©Â Olivier Greiner,Â Managing Director Retail Power & GasÂ Belgium chez TotalEnergies.