Jean-FranÃ§ois Le Guillou rejoint FIDAE en tant que Directeur ExÃ©cutif

Charles Raimbourg, PrÃ©sident et David Ben Dahan Directeur GÃ©nÃ©ral sont trÃ¨s heureux dâ€™annoncer lâ€™arrivÃ©e Ã leur cÃ´tÃ© de Jean-FranÃ§ois Le Guillou en tant que Directeur ExÃ©cutif de FIDAE.

Â

Fidae est un cabinet de conseil financier spÃ©cialisÃ© indÃ©pendant dÃ©diÃ©e Ã la transition Ã©nergÃ©tique et au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables, opÃ©rant comme un partenaire de confiance pour dÃ©veloppeurs de projets, investisseurs, fonds dâ€™infrastructure et collectivitÃ©s. Depuis plus de 15 ans, Fidae a dÃ©veloppÃ© une solide expÃ©rience sur les transactions en project finance et M&A dans le secteur des EnR, structurant plus de 1.7 milliard dâ€™euros dâ€™opÃ©rations et contribuant Ã de nombreux deals solaire, Ã©olien, stockage et mobilitÃ© Ã©lectrique.

Â

Le recrutement de Jean-FranÃ§ois Le Guillou comme directeur ExÃ©cutif sâ€™inscrit dans une dynamique dâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™activitÃ© et dâ€™une stratÃ©gie visant Ã accompagner les clients sur des structurations complexes en France et en Europe. Jean-FranÃ§ois Le Guillou sera notamment chargÃ© de dÃ©velopper chez FIDAE les structurations marchandes et les financements paneuropÃ©ens, en particulier en Italie, en Espagne et au Portugal, que lâ€™entreprise prÃ©voie dâ€™initier dÃ¨s 2026.

Â

Jean-FranÃ§ois Le Guillou cumule 16 ans dâ€™expÃ©rience en financement de projets, dans diffÃ©rents secteurs de lâ€™Ã©nergie, en France et Ã lâ€™international.

Il commence sa carriÃ¨re en 2010 chez Natixis entre Paris et Singapour. En 2012 il rejoint Standard Chartered Bank Ã Singapour puis Ã Londres pour structurer des financements de projets et opÃ©rations M&A dans le secteur de lâ€™Ã©nergie. Ã€ partir de 2018, il intÃ¨gre CVE pour structurer des financements seniors et mezzanines de projets solaires Ã lâ€™international. De 2020 Ã 2025, il est Responsable des Financements Energies Renouvelables Ã la Caisse dâ€™Ã‰pargne CEPAC, oÃ¹ il supervise une Ã©quipe dÃ©diÃ©e aux financements dâ€™Ã©nergies renouvelables et gÃ¨re un portefeuille de 1,8 Mdâ‚¬. Il est diplÃ´mÃ© dâ€™un Master 2 de lâ€™INSA Lyon ainsi que du Master SpÃ©cialisÃ© en Finance de lâ€™ESCP Europe.

Â« Dans la continuitÃ© de la nomination de David Ben Dahan en tant que CEO, lâ€™arrivÃ©e de Jean-FranÃ§ois Le Guillou marque une nouvelle Ã©tape structurante dans lâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©veloppement de FIDAE. Il apporte une expertise reconnue sur le marchÃ© et pour accompagner, aux cÃ´tÃ©s de David et moi-mÃªme la montÃ©e en puissance de FIDAE Â» confie Charles Raimbourg, PrÃ©sident de FIDAE. Â« Je suis trÃ¨s enthousiaste de rejoindre FIDAE Ã un moment clÃ© de son dÃ©veloppement et de contribuer activement Ã lâ€™accÃ©lÃ©ration de ses activitÃ©s en France et Ã lâ€™international. FIDAE dispose de lâ€™expertise et compÃ©tences nÃ©cessaires pour accompagner les acteurs de la transition Ã©nergÃ©tique, notamment face aux dÃ©fis et Ã©volutions de la filiÃ¨re, en dÃ©veloppant des solutions sur-mesure et innovantes Â» poursuit Jean-FranÃ§ois Le Guillou.