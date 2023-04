LESSO Ã  lâ€™assaut du marchÃ© franÃ§ais du photovoltaÃ¯que

LESSO, l’un des fabricants mondiaux de panneaux solaires de haute qualité et d’autres solutions d’énergie renouvelable, est arrivé en France. L’entreprise entend apporter sur le marché français sa technologie de pointe et son expertise dans le domaine de l’énergie solaire, en proposant aux entreprises et aux particuliers des solutions innovantes pour répondre à leurs besoins énergétiques. On vous en dit plus !

LESSO SOLAR, dont le siège est à Singapour, fait partie du groupe LESSO, une société cotée à Hong Kong. Avec ses racines dans les matériaux de construction, les luminaires, les tuyaux en plastique, entre autres, elle a maintenant pour mission de transformer les déserts en oasis et de faire du monde un endroit meilleur pour tous, grâce aux énergies renouvelables. L’expansion de l’entreprise dans ce domaine marque une étape passionnante dans la transition mondiale vers les énergies renouvelables. Pour démontrer son engagement dans son incursion au sein de ce secteur, LESSO a déjà construit trois usines de fabrication en Chine, ainsi qu’une en Indonésie qui démarrera sa production en juin 2023, et prépare déjà le plan pour une usine supplémentaire aux États-Unis. Toutes les usines de fabrication sont hautement automatisées avec des processus de contrôle de qualité stricts.

Un centre de projet high tech

L’engagement de l’entreprise à mieux répondre aux besoins uniques de ses clients se reflète dans son souci du détail. LESSO a commandé un centre de projet (LESSO Center for New Energy Projects) avec une équipe de gestion de projet professionnelle et expérimentée à Shenzhen – le cœur de la fabrication électronique en Chine, où se trouvent les meilleurs techniciens et ingénieurs. Avec une demande croissante de solutions énergétiques propres, LESSO est bien placé pour aider les entreprises et les propriétaires français à répondre à leurs besoins énergétiques de manière écologique et rentable. Outre la France, LESSO possède également des bureaux de vente dans 18 pays actuellement et poursuit son expansion. La qualité des produits, LESSO a fait ses preuves et se retrouve aussi dans le développement de panneaux solaires de haute qualité, à la fois efficients et durables. Avec une gamme de produits et de solutions adaptés aux différents besoins énergétiques, quelle que soit l’échelle et la portée du projet, LESSO s’engage à fournir à ses clients des options d’énergie renouvelable fiables, durables et responsables.

Objectif France

En apportant son expertise et sa technologie au marché, LESSO espère jouer un rôle clé dans l’adoption de l’énergie solaire en France, contribuant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir un avenir plus durable. Le vice-président de LESSO, Nic Zhou, a exprimé son enthousiasme face à l’expansion de l’entreprise en France, déclarant : « Nous sommes ravis d’apporter les solutions d’énergie renouvelable de classe mondiale de LESSO Solar sur le marché français. Nous pensons que nos produits et notre expertise joueront un rôle crucial pour aider la France à faire la transition vers un avenir énergétique plus propre et plus durable.” Avec son arrivée en France, LESSO est en passe de devenir un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables dans le pays et s’est fixé comme objectif de rejoindre rapidement la Tier 1 List Bloomberg des fabricants de modules. L’engagement de l’entreprise envers le développement durable et son souci de fournir à ses clients des produits et des services de haute qualité en font un partenaire idéal pour les entreprises et les propriétaires qui souhaitent passer aux énergies renouvelables.